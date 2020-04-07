Новый спикер горсовета передал свой бизнес Совету директоров АО «Липецкий хладокомбинат»

Со старого места работы Александр Афанасьев принес в новый кабинет привычное кресло.

Вчера новый председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев, избранный на эту должность решением внеочередной сессии после досрочной отставки Игоря Тинькова, вошел в кабинет в здании на улице Советской, 22. А сегодня свежеиспеченный спикер ответил на вопросы GOROD48.



- Александр Михайлович, новая должность требует ухода из бизнеса. Как вы решили этот вопрос?



- Контроль над предприятием принадлежал в равных долях мне и моей сестре. После того, как большинством голосов меня избрали председателем городского Совета депутатов, я передал свою долю в управление Совету директоров общества, как того требует закон.



- Новый кабинет еще не обжили?



- Пока нет. Пока привыкаю. Со старого места работы на новое пока перевез кресло, к которому привык. Думаю, что нелишними на столе будут фотографии членов семьи.



- А как работает горсовет в объявленном нерабочим апреле?



- Большинство сотрудников аппарата работают на удаленке, из дома. В самом горсовете кроме меня и секретаря по графику работают руководители наших структурных подразделений, охранник, техничка.



- Коронавирус показал незащищенность некоторых групп населения. Президент и правительство объявили о некоторых мерах поддержки бизнеса и неработающего населения. В областной администрации говорят о разработке своих региональных программ. А что может в этой ситуации сделать горсовет?



- Я уже обратился к своим коллегам с просьбой помочь инвалидам, пожилым и малообеспеченным липчанам, матерям-одиночкам. У депутатов - большой опыт взаимодействия с исполнительной властью и с населением на местах. Адресная продовольственная помощь - адекватная мера поддержки. Я предложил депутатам сформировать продуктовые наборы, включить в них медицинские маски и антисептики. Мои помощники обзванивают особо нуждающихся в такой помощи жителей округа, интересуются, какие именно индивидуальные средства защиты им необходимы, какие медикаменты. К концу недели у меня будет ясность по ситуации в моем округе. Этот почин поддержали мои коллеги по фракции «Единая Россия». Возможно, подобную помощь липчанам окажут депутаты от других фракций - КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Коммунистов России, партии пенсионеров.



- Будут ли в апреле проводиться заседания постоянных депутатских комиссий?



- Нет. Все публичные мероприятия отменены до конца апреля. Однако в случае экстренной необходимости мы дистанционно сможем собрать депутатов. Сейчас мы обкатываем такую возможность с помощью передовых компьютерных технологий.





