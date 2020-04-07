Общество

сегодня, 10:39

Новый спикер горсовета передал свой бизнес Совету директоров АО «Липецкий хладокомбинат»

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#Липецкий горсовет #коронавирус
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Новый спикер горсовета передал свой бизнес Совету директоров АО «Липецкий хладокомбинат»

Со старого места работы Александр Афанасьев принес в новый кабинет привычное кресло.

Вчера новый председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев, избранный на эту должность решением внеочередной сессии после досрочной отставки Игоря Тинькова, вошел в кабинет в здании на улице Советской, 22. А сегодня свежеиспеченный спикер ответил на вопросы GOROD48.

- Александр Михайлович, новая должность требует ухода из бизнеса. Как вы решили этот вопрос?

- Контроль над предприятием принадлежал в равных долях мне и моей сестре. После того, как большинством голосов меня избрали председателем городского Совета депутатов, я передал свою долю в управление Совету директоров общества, как того требует закон.

- Новый кабинет еще не обжили?

- Пока нет. Пока привыкаю. Со старого места работы на новое пока перевез кресло, к которому привык. Думаю, что нелишними на столе будут фотографии членов семьи.

- А как работает горсовет в объявленном нерабочим апреле?

- Большинство сотрудников аппарата работают на удаленке, из дома. В самом горсовете кроме меня и секретаря по графику работают руководители наших структурных подразделений, охранник, техничка.

- Коронавирус показал незащищенность некоторых групп населения. Президент и правительство объявили о некоторых мерах поддержки бизнеса и неработающего населения. В областной администрации говорят о разработке своих региональных программ. А что может в этой ситуации сделать горсовет?

- Я уже обратился к своим коллегам с просьбой помочь инвалидам, пожилым и малообеспеченным липчанам, матерям-одиночкам. У депутатов - большой опыт взаимодействия с исполнительной властью и с населением на местах. Адресная продовольственная помощь - адекватная мера поддержки. Я предложил депутатам сформировать продуктовые наборы, включить в них медицинские маски и антисептики. Мои помощники обзванивают особо нуждающихся в такой помощи жителей округа, интересуются, какие именно индивидуальные средства защиты им необходимы, какие медикаменты. К концу недели у меня будет ясность по ситуации в моем округе. Этот почин поддержали мои коллеги по фракции «Единая Россия». Возможно, подобную помощь липчанам окажут депутаты от других фракций - КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Коммунистов России, партии пенсионеров.

- Будут ли в апреле проводиться заседания постоянных депутатских комиссий?

- Нет. Все публичные мероприятия отменены до конца апреля. Однако в случае экстренной необходимости мы дистанционно сможем собрать депутатов. Сейчас мы обкатываем такую возможность с помощью передовых компьютерных технологий.


45 2035
#Липецкий горсовет #коронавирус
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Комментарии (46)

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Как гость
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Я с юмором спросил,

7 секунд назад
молодой тупняк, я знаю.Просто, смешно смотреть на даунов,кричащих "Слава России", " Слава Украине" и разделяющих эти народы.
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молодой тупняк

4 минуты назад
А укропы-русские?, на самом деле у нас общая история с укропами, до недавних событий и если я не ошибаюсь, то основной костяк против татаро-монгольского иго составляли укропы, но могу ошибаться.
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молодой тупняк

6 минут назад
А укропы-русские?, укропы это ВЕЛИКИЕ ДРЕВНИЕ УКРЫ, которые лопатой выкопали чёрное море
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777

6 минут назад
гость, иди в сраку дауненок
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А укропы-русские?

7 минут назад
гость, а бульбашики?
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молодой тупняк

8 минут назад
как же админ ты пропустил столько моих комментов?! Обычно после первого всё подчищал!
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гость

14 минут назад
Вы можете втоптать русского в грязь и полностью быть уверены что русский покорён, и в этот самый момент русский встанет из грязи и тогда он не пощадит не кого! никогда не идите на них с мечом и обманом, русские терпеливый народ и знает кто их грабит и обманывает, в противном случае вам всегда найдётся место в русской земле. СЛАВА ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ НАРОДУ!
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123

14 минут назад
гость, ты смотри даже кресло с собою взял , этот ган-дон тепличный !
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123

15 минут назад
гость, тут про ничтожество и продажную тварь Афанасьева , ты ошибся дверью , пропагандон !
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гость

19 минут назад
русским не нужны вымышленные герои, как нужны американцам, в русских течёт кровь героев и победителей. не смейтесь над русскими и не пытайтесь их покорить. это боги войны, повелители храбрости, доблести, непокорности. это их инстинкты, которые всегда у них в крови, русские это единый и сплочённый механизм, который живёт раздельно, но который в случае беды быстро собирается и всем механизмом противостоит беде.
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