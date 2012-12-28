Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Общество
2021
вчера, 17:43
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В Тракторном и центре Липецка отключат холодную воду
13 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, предупредили в компании.
Воду для питья подвезут по адресам: проспект Победы, 89, улица Ленинградская, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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