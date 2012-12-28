В Тракторном и центре Липецка отключат холодную воду

13 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, предупредили в компании.



