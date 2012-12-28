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2021
вчера, 17:43
6

В Тракторном и центре Липецка отключат холодную воду

13 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1, 1а, стр.1а, 1б, 1б/1, 2, 4а, 6, 6а, 6/2, 8, 8а, 10, 10а, 12, 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5 по улице Ленинградской, №№ 10, 12, 12а по улице Ильича, № 7а по улице Волгоградской, №№ 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы.

Воду для питья подвезут по адресам: проспект Победы, 89, улица Ленинградская, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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Комментарии (6)

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Луис Альберто
вчера, 22:41
Мы привыкли
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Здешний
вчера, 20:24
Пусть весь тракторный отключат на неделю
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Марина
вчера, 19:25
Центр из списка это автовокзал и 5 домов рядом с автовокзалом. Жителям наших домов опять повезло. Вчера отопления и горячей воды весь день не было, завтра холодной воды не будет целый день. Комфортно живём.
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Коренной Липчанин
вчера, 20:01
Автовокзал вообще ни разу не центр.
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город
вчера, 19:21
в зади остановки пусковые двигатели из люка течет вода много времени.никому дела нет.кому пренадлежит водоканал и квадра.друзьям.
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Хаха
вчера, 19:00
И где здесь центр из списка? Вы уже практически весь город так называете...
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