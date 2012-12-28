Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вертолет санавиации совершил 17-й вылет: в областную больницу доставлены две пациентки
Общество
Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий
Происшествия
13-летний мальчик провалился под лёд
Происшествия
В Тракторном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Казах пытался коррумпировать липецкого автоинспектора двумя тысячами рублей
Происшествия
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»
Общество
С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей
Общество
На Советской столкнулись автобус и легковушка, пострадала женщина
Происшествия
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
Происшествия
Читать все
С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей
Общество
В Липецке соседи судились из-за мебели в тамбуре
Общество
Из Липецка до конца года по контракту вывезут 21,1 тысячи тонн мусора
Общество
33-летняя украинка попалась в Ельце с героином
Происшествия
Одинокая ельчанка выдумала третьего ребёнка и получила пособия более чем на 460 тысяч рублей
Происшествия
44-летний мужчина шёл с ножом в сторону налоговой, а потом напал на полицейского
Происшествия
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
Происшествия
На Советской столкнулись автобус и легковушка, пострадала женщина
Происшествия
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Происшествия
Индустрия выстраивает партнерство: строителям и производственникам помогают найти друг друга
Общество
Читать все
Происшествия
2249
сегодня, 08:53
8

Из-за столкновения на мосту через ручей Студеный образовалась пробка

В Липецке на улице Студеновской образовалась полукилометровая пробка: она тянется почти от остановки «8 Школа» до моста через ручей Студеный.

Причина — ДТП. На мосту столкнулись две легковушки. Авария несерьезная, на создает серьезный затор.

«Через «узкое горлышко» каждый день стекается большой поток автотранспорта. В час пик это особенно ощутимо. Некоторые автовладельцы ведут себя крайне нагло и агрессивно, при этом явно нарушая ПДД. Знак сужение дороги установлен уже очень давно и все местные о нем знают. Можно только напомнить, что приближаясь к служению дороги, водитель должен снизить скорость, уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении», — написала GOROD48 автор видео аварии. 


ДТП
авария
0
1
7
5
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель частного сектора
56 минут назад
Все люди как люди едут в правом ряду. Даже автобусы. Нет! Найдутся умники, которые видят ситуацию, но нагло лезут из среднего ряда. Так и получаются аварии.
Ответить
гость
сегодня, 09:35
Все едут в шахматном порядке и заторов нет. Конечно бывают индивидумы, которые никого не пропускают, у них же преимущество, но это их право. Но такие водятлы встречаются редко. В основном все культурно и быстро. Есть еще взаимоуважение у людей.
Ответить
развелось
сегодня, 09:43
шахматистов, как положено ехать нужно
Ответить
гость
сегодня, 10:01
шахматистов, как положено ехать нужно Как положено? тогда вы стоять в очереди будете за сокольским мостом
Ответить
Гость
сегодня, 09:57
шахматистов, как положено ехать нужно Верно. Как положено ехать нужно. Бывает, что кто-то задумался или не знал про ограничение движения, то таких обязательно пропустят.
Ответить
Елена
сегодня, 09:29
Каждый день там езжу. При этом все местные знают, что здесь ремонт. Но каждый день вижу сколько наглых и агрессивных водителей. А может просто не знают ПДД? На данной полосе установлен знак сужение дороги 1.20.3., а приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость, уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении. Хочется отметить, что движение быстро было организовано по примыкающей автодороге (от строящегося ж/дома). Водителю синей автомашины (кажется, 99) остается только правила учить.
Ответить
александр
сегодня, 09:19
там уже давно это должно произойти
Ответить
Шурик
сегодня, 09:07
Нашли место,тукнулись где поуже, чтоб народу собрать побольше.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить