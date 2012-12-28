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Происшествия
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сегодня, 08:53
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Из-за столкновения на мосту через ручей Студеный образовалась пробка
Причина — ДТП. На мосту столкнулись две легковушки. Авария несерьезная, на создает серьезный затор.
«Через «узкое горлышко» каждый день стекается большой поток автотранспорта. В час пик это особенно ощутимо. Некоторые автовладельцы ведут себя крайне нагло и агрессивно, при этом явно нарушая ПДД. Знак сужение дороги установлен уже очень давно и все местные о нем знают. Можно только напомнить, что приближаясь к служению дороги, водитель должен снизить скорость, уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении», — написала GOROD48 автор видео аварии.
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