Из-за столкновения на мосту через ручей Студеный образовалась пробка

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В Липецке на улице Студеновской образовалась полукилометровая пробка: она тянется почти от остановки «8 Школа» до моста через ручей Студеный.Причина — ДТП. На мосту столкнулись две легковушки. Авария несерьезная, на создает серьезный затор.«Через «узкое горлышко» каждый день стекается большой поток автотранспорта. В час пик это особенно ощутимо. Некоторые автовладельцы ведут себя крайне нагло и агрессивно, при этом явно нарушая ПДД. Знак сужение дороги установлен уже очень давно и все местные о нем знают. Можно только напомнить, что приближаясь к служению дороги, водитель должен снизить скорость, уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении», — написала GOROD48 автор видео аварии.