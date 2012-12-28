Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Стоимость бензина продолжила расти в Липецкой области на прошлой неделе. Из четырех наблюдаемых видов топлива не изменились цены только на премиальный бензин марки АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 4 по 10 марта.