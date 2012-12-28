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сегодня, 14:48
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Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Стоимость бензина продолжила расти в Липецкой области на прошлой неделе. Из четырех наблюдаемых видов топлива не изменились цены только на премиальный бензин марки АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 4 по 10 марта.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 58,64 до 58,71 рубля за литр. Заметнее всего прибавил в цене бензин марки АИ-92 (+0,2%). Его стоимость выросла с 55,37 рубля до 55,45 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,1%, до 60,46 рубля (на 3 марта — 60,38 рубля).Также на 0,1% подорожало дизельное топливо, с 66,60 рубля до 66,63 рубля. Потребительские цены на бензин марки АИ-98 остались на прежнем уровне — 85,29 рубля.
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
19 минут назад
А то что квадра за три месяца нового года три раза тариф подняла это как. Однушка отопление в декабре 1900 а в марте уже 3500 это вообще нормально. И кто это остановит Артамонов??? Володин???? Мишустин???? Путин?????
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Жители
25 минут назад
Ну сколько можно......
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Водитель
26 минут назад
Ну и куда ж ещё???
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налоговая
сегодня, 18:18
бюджет пополнять надо за счет налогоплатильщиков.в2030году заживете.
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Неравнодушый
сегодня, 17:02
Я бы удивился, если бы сказали:'дешевеет ".
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И смех, и грех
сегодня, 17:00
ой какой нехороший бензин, злой и жадный, так вот сам берет и дорожает :)))
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Шизотерик
сегодня, 16:57
Надо по этому поводу ещё что нибудь запретить и ужесточить жителям,чтоб жизнь малиной не казалась,как обычно это делается.с любовью и уважением
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Скоба
сегодня, 16:39
Панацея от бензина ГАЗ.
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Алкан лтз
сегодня, 16:17
Слыхал до сотни дойдет за литр
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Авдотья
сегодня, 15:48
Может, машин будет меньше на дорогах, а то охамели. Уже на работу 2 остановки ездят.
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