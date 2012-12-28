Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Общество
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сегодня, 14:48
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Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Стоимость бензина продолжила расти в Липецкой области на прошлой неделе. Из четырех наблюдаемых видов топлива не изменились цены только на премиальный бензин марки АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 4 по 10 марта.
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