Общество

53 минуты назад

Под наблюдением врачей инфекционной больницы уже 49 человек с подозрением на выделение вируса

11 2302
#коронавирус
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Под наблюдением врачей инфекционной больницы уже 49 человек с подозрением на выделение вируса

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

По состоянию на 14.00 седьмого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находится 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 49 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находятся 11 человек. Они здоровы.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 886 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлено.
11 2302
#коронавирус
1

Комментарии (11)

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Гость

4 минуты назад
Почему в Липецке нет такой карты заболевших? https://coronavirus.mash.ru/
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Житель

6 минут назад
Пацаны, с доброго кто есть?
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Г-жа Уваркина

11 минут назад
Нам не нужны ваши парки! Пусть эти средства пойдут на ремон инфекционной больницы. Это позор! Почему мы награждаем главврачей,больницы которых в ужасном состоянии. Почему никто не хочет разобраться,куда все это время шли деньги? Рука руку моет?
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Да Уж

13 минут назад
В сан.Мечта здание кардиологии готовят к завозу больных которые находятся за границей.
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Житель

20 минут назад
Пацаны с доброго кто есть, у кого информация? Казлы все утаивают!
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Гость как гость

31 минуту назад
Кристина, с утра делают, вечером результат
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Гость как гость

31 минуту назад
Так положительные тесты были вчера поздним вечером у врачей и сестер самой больницы на 8 мкр
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Кристина

33 минуты назад
Как же долго проводят тесты, 49 человек уже лежит, а только через неделю нам объявят, что они заболели.
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Все Шито крыто

34 минуты назад
Не зря БСМП освобождают под больных.....
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Кристина

36 минут назад
Как же долго проводят тесты, 49 человек уже лежит, а только через неделю нам объявят, что они заболели.
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