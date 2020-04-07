Общество
53 минуты назад
Под наблюдением врачей инфекционной больницы уже 49 человек с подозрением на выделение вируса
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
По состоянию на 14.00 седьмого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находится 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 49 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находятся 11 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 886 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлено.
В обсерваторе Данкова находятся 11 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 886 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлено.
11 2302
Гость
Житель
Г-жа Уваркина
Да Уж
Житель
Гость как гость
Гость как гость
Кристина
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Кристина