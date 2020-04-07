Под наблюдением врачей инфекционной больницы уже 49 человек с подозрением на выделение вируса

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.



По состоянию на 14.00 седьмого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находится 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 49 человек с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова находятся 11 человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 886 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлено.

