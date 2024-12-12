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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут

Сегодня липчан ждут спектакли, кинопремьеры и возможность бесплатно потрудиться на благо родного города.

Тепло и сухо

Воздух в Липецке прогреется от +13 до +15 градусов. День пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградсой, 7а; . Ильича, 10, 12, 12а; Ленинградской, 1, 1а, 1б, 1б/1, стр.1а, 2, 4а, 6, 6/2, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5; проспекте Победы, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.

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Пробки

Заторы начинаются с раннего утра. Оперативно узнать о них помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Не забудьте заглянуть в них перед выездом.


Субботник

Пришла весна и липчан зовут на первый общегородской субботник. Прямо в разгар рабочего четверга! Сегодня с 12:00 принять участие в добровольной уборке города (6+) можно в 21 локации: на улицах 8 марта, 50 лет НЛМК, Адмирала Макарова, Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Катукова, Космонавтов, Ленина, Московской, М.Н. Неделина, Первомайской, Плеханова, Полиграфической, Терешковой (мост в районе «Малибу»), Советской, Фрунзе, на площади Победы, на проспектах 60-летия СССР, Мира, Победы.

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Концерты

Сегодня есть где послушать хорошую музыку. В 18:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт воспитанников «Весна для мамы» (6+).

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 начнётся прямая трансляция на большом экране с помощью профессионального звукового оборудования концерта Государственной академической симфонической капеллы России (0+). В программе произведения П. Чайковского, С.Танеева.

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Уроки вокала

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вы будете уже не слушать других, а споёте сами. В 19:03 начнётся занятие по ансамблевому пению с Евгением и Екатериной Багринцевыми (12+).

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Фото vk.com/vbiblioteku

Отличный способ развить свои навыки и открыть новые грани своего музыкального таланта. Под руководством опытных педагогов вы почувствуете себя частью единого музыкального коллектива и сможете создать незабываемую атмосферу.

Игротека

А ещё в 19:01 в «Библиотеке» начнётся вечер настольных игр (12+). Играть будут в популярные настолки и не очень. Если есть необходимость, то вас всему научат прямо на месте.

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Театр кукол

Если на субботник вы всё-таки не идёте, то можете сводить ребёнка в Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74).

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Сегодня в 11:00 там дают нестареющую классику – «Аленький цветочек» (6+).

Поздняя любовь

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в19:00 на покажет спектакль «Земля Эльзы» (16+) — драма по пьесе Ярославы Пулинович о поздней любви овдовевшей женщины и учителя географии, счастью которых решили помешать собственные дети.

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Ранняя любовь

А на сцене липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) в 16:00 музыкальный спектакль «Небесный тихоход» (12+).

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История о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны не влюбляться в девчат. Однако одному из них, майору Булочкину, после ранения запрещено летать на скоростных самолетах. Неожиданно для самого себя летчик влюбляется в корреспондентку «Пионерской правды», нарушая данное некогда обещание.

Уже забыли про Мавроди?

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 13:00 состоится лекция «Нелегальные участники финансового рынка» (16+).
В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей приглашаем вас на лекцию «Нелегальные участники финансового рынка». Эксперт отделения главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Оксана Щеглова расскажет о черных кредиторах и финансовых пирамидах.

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Вход свободный

Горе от ума

23% липчан сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Проще говоря, начальство решило не брать на работу «слишком умных и компетентных». Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин - 33% против 13%. Среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 14%, а среди липчан с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 26%.

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6% работодателей признались, что не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (55%) предпочитает действовать по ситуации. Часто трудоустраивают таких кандидатов лишь в 12% организаций.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с сегодняшними премьерами.

«Мелочи жизни». Ирландия, Бельгия, США, 2025. Драма. Режиссёр Тим Милантус (18+).

1985 год. Торговец углем и семьянин Билл Ферлонг готовится к самому напряженному сезону в своей работе. За несколько недель до Рождества он доставляет заказ в местный монастырь и невольно становится свидетелем шокирующей истории, которая происходит за его стенами. Билл узнает, что на самом деле скрывается за «прачечными Магдалины» — специальными учреждениями при монастырях, в которые определяют женщин со сложной судьбой.

В ролях: Киллиан Мёрфи, Киран Хайндс, Клэр Дан.

«Последний день рождения». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Юрий Ильин (18+).

Большая семья – родители, три брата и сестра – собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И, тем не менее, в этой истории всё – ложь. Семья - это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями, позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…

В ролях: Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева.
«Мужчина и женщина». Россия, 2024. Правдивые истории о любви. Режиссёр Владимир Котт (16+).

Пронзительные истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси, или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние – то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое.

В ролях: Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро.


Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, предстоит ещё многое сделать и немало прочитать новостей, которые льются буквально нескончаемой рекой. Все самые свежие и актуальные сведения вы, как обычно, найдёте на GOROD48. Нужно лишь позволить себе несколько пауз в течение дня, чтобы зайти на сайт и за несколько минут превратиться в одного из самых информированных людей региона. Не забывайте о новостях – ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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