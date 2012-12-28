Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»

Сегодня, 12 марта, стало известно о найденном в квартире трупе мужчины, врачи лечат 13-летнего подростка, провалившегося под лед, и судьба «Крепости» решена.