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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»

Сегодня, 12 марта, стало известно о найденном в квартире трупе мужчины, врачи лечат 13-летнего подростка, провалившегося под лед, и судьба «Крепости» решена.

Накануне вечером, полицейские вскрыли квартиру в доме № 39 в 15-м микрорайоне и  обнаружили труп 40-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Вскрыть дверь полицейские решили после обращения знакомых хозяина квартиры: он не отвечал на звонки и перестал ходить на работу. В причинах смерти липчанина теперь предстоит разобраться судмедэкспертам.

«Что-то часто стали трупы в квартирах находить. К чему бы это?», — спросила гадалка Аза.

С начала года в своих квартирах найдены мертвыми уже девять одиноких липчан. 

Накануне под в Краснинском районе под лед провалился 13 мальчик. К счастью его быстро сумели вытащить из ледяной ловушки и привезти в Елецкую районную больницу. Подросток пока находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Зато полицейские начали проверку на предмет того, как подросток один оказался у водоема.

И еще о медицинских новостях. Вертолет санавиации сегодня сделал сразу два рейса в Добринку, чтобы привезти двух женщин в областную больницу.



В Липецком медицинском колледже прошел отборочный этап I Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей. Лучшие поедут в Москву для участия в финале конкурса.

«Хорошее дело. В поликлиниках и больницах заждались дельных медсестер», — написал Горожанин.

Кирпичный детский игровой городок в 20 микрорайоне, или «Крепость» снесут уже летом.



Управление строительства мэрии ищет подрядчика, который снесет «Крепость», а на ее месте сделает две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, а также установит лавочки с урнами и 10 уличных светильников-торшеров. Начальная цена контракта 6,8 миллиона рублей.

Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина рассказала GOROD48, что в будущем мэрия предполагает построить здесь игровой городок, возможно, даже в виде крепости. Но это пока, как говорят, на воде вилами писано — никакой концепции нет.

Эта новость о сносе набрала большое количество комментариев. Читатели возмущались предстоящим сносом достопримечательности.

«Ну да, снести с лица земли проще, чем облагородить!» — возмутилась Жесть.  

«Да действительно, ломать не строить. Там где умные, талантливое люди, здания XIV века сохранены. У нас же, в нашем когда-то славным городе, только и могут металлические контейнеры устанавливать и строить из г…а и палок», — добавил Гость.

«Из статьи ясно и понятно, что крепость пришла в такое состояние, только из-за того, что никто ей не занимался. А почему тогда речь не идёт о наказании должностных лиц, которые это допустили? А теперь просто взять и снести. Опять же за бюджетные деньги. Разве это так должно работать?», — спросила Татьяна.

«Платить за ремонт и содержание данного «уникального» сооружения не хотят ни жители, ни управа. Резину тянули с 2018, а много ли подобных городков в три кирпичных стены депутаты «пробили» с тех времен? Сколько сдано жилья с готовыми детскими городками схожего масштаба? Или только щеки надувать под камеру могут?», — написало Очевидное решение.

«Сначала скажут одно, а потом воткнут высотку», — переживает Бывало.

«Подобную у Звёздного снесли лет 25 назад, и дом влепили на этом месте, который уже весь расползается по швам», — сообщил Абориген.

Вице-мэр Светлана Сурмий, по просьбе мэра Романа Ченцова, пообещала ускорить работу над проектом реконструкции моста на улице Гайдара

Проектно-сметную документацию, по контракту, должны сделать к августу. Когда начнется строительство нового моста — неизвестно.

«Многострадальный мост: снести нельзя оставить», — написала Липчанка.

«А когда построят мост на Гагарина о котором столько говорили, или просто говорили», — задал, похоже, уже риторический вопрос Дед.

Завтра в Липецке может быть побит очередной температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, воздух может  прогреться до +15 градусов. Самым теплым день 13 марта был в 2002 году, когда столбики термометров поднялись до таких же +15.
вечЁрка
труп
происшествия на воде
благоустройство
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Жаль
вчера, 23:10
Очень жаль крепость. Может быть, её отремонтируют и приведут в порядок. Там с удовольствием будут игрвть дети. И даже я приехала бы на фото сессию.
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