Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, провалившийся под лед мальчик и снос «Крепости»
Сегодня, 12 марта, стало известно о найденном в квартире трупе мужчины, врачи лечат 13-летнего подростка, провалившегося под лед, и судьба «Крепости» решена.
Вскрыть дверь полицейские решили после обращения знакомых хозяина квартиры: он не отвечал на звонки и перестал ходить на работу. В причинах смерти липчанина теперь предстоит разобраться судмедэкспертам.
«Что-то часто стали трупы в квартирах находить. К чему бы это?», — спросила гадалка Аза.
С начала года в своих квартирах найдены мертвыми уже девять одиноких липчан.
Накануне под в Краснинском районе под лед провалился 13 мальчик. К счастью его быстро сумели вытащить из ледяной ловушки и привезти в Елецкую районную больницу. Подросток пока находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Зато полицейские начали проверку на предмет того, как подросток один оказался у водоема.
И еще о медицинских новостях. Вертолет санавиации сегодня сделал сразу два рейса в Добринку, чтобы привезти двух женщин в областную больницу.
В Липецком медицинском колледже прошел отборочный этап I Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей. Лучшие поедут в Москву для участия в финале конкурса.
«Хорошее дело. В поликлиниках и больницах заждались дельных медсестер», — написал Горожанин.
Кирпичный детский игровой городок в 20 микрорайоне, или «Крепость» снесут уже летом.
Управление строительства мэрии ищет подрядчика, который снесет «Крепость», а на ее месте сделает две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, а также установит лавочки с урнами и 10 уличных светильников-торшеров. Начальная цена контракта 6,8 миллиона рублей.
Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина рассказала GOROD48, что в будущем мэрия предполагает построить здесь игровой городок, возможно, даже в виде крепости. Но это пока, как говорят, на воде вилами писано — никакой концепции нет.
Эта новость о сносе набрала большое количество комментариев. Читатели возмущались предстоящим сносом достопримечательности.
«Ну да, снести с лица земли проще, чем облагородить!» — возмутилась Жесть.
«Да действительно, ломать не строить. Там где умные, талантливое люди, здания XIV века сохранены. У нас же, в нашем когда-то славным городе, только и могут металлические контейнеры устанавливать и строить из г…а и палок», — добавил Гость.
«Из статьи ясно и понятно, что крепость пришла в такое состояние, только из-за того, что никто ей не занимался. А почему тогда речь не идёт о наказании должностных лиц, которые это допустили? А теперь просто взять и снести. Опять же за бюджетные деньги. Разве это так должно работать?», — спросила Татьяна.
«Платить за ремонт и содержание данного «уникального» сооружения не хотят ни жители, ни управа. Резину тянули с 2018, а много ли подобных городков в три кирпичных стены депутаты «пробили» с тех времен? Сколько сдано жилья с готовыми детскими городками схожего масштаба? Или только щеки надувать под камеру могут?», — написало Очевидное решение.
«Сначала скажут одно, а потом воткнут высотку», — переживает Бывало.
«Подобную у Звёздного снесли лет 25 назад, и дом влепили на этом месте, который уже весь расползается по швам», — сообщил Абориген.
Вице-мэр Светлана Сурмий, по просьбе мэра Романа Ченцова, пообещала ускорить работу над проектом реконструкции моста на улице Гайдара.
Проектно-сметную документацию, по контракту, должны сделать к августу. Когда начнется строительство нового моста — неизвестно.
«Многострадальный мост: снести нельзя оставить», — написала Липчанка.
«А когда построят мост на Гагарина о котором столько говорили, или просто говорили», — задал, похоже, уже риторический вопрос Дед.
Завтра в Липецке может быть побит очередной температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до +15 градусов. Самым теплым день 13 марта был в 2002 году, когда столбики термометров поднялись до таких же +15.
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