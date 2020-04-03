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38 минут назад
Липецкая вечЁрка: самоизоляция до мая, атака безработных и ограбление магазина
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 3 апреля.
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля – главная новость дня. Но предполагается, что часть предприятий сможет возобновить работу после 12 апреля. В целом, ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Сегодня из больницы выписали еще одного излечившегося человека. В стационаре остаются 14 липчан. В то же время прогнозы не позволяют говорить, что ситуация улучшается. Медики работают круглосуточно.
Свыше 300 комментариев читатели оставили под сообщением «Дайте мои 12 тысяч»: липчане атакуют центры занятости». В нерабочие дни работодателям запретили увольнять и оставлять без содержания своих сотрудников. Но, как платить зарплату, если большинство организаций не работает. В самой сложной ситуации оказались те работники, у которых нет трудового договора. Если человек работает неофициально, то по документам он безработный. Тогда путь один – вставать на учет в центр занятости. Правда, далеко не все могут претендовать на пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.
А как быть тем, кто вынужден работать, но детей оставить не с кем? Оказывается, чтобы оставить ребенка в детском саду, надо заранее позвонить воспитателю. Она поможет связаться с руководством ДОУ, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка). На этой неделе три дежурных детсада посещали до 10 малышей (по 3-4 ребенка в каждой из групп). Сегодня количество сократилось до 6. В детских садах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки.
Тем временем в регионе не дремлет криминал. Мужчина в маске, с резиновой дубинкой и ножом напал на продавцов продуктового магазина. Полицейские разыскали подозреваемого в нападении на продавщиц - неработающего, ранее судимого 24-летнего жителя Ельца. Ему грозит до 10 лет заключения.
Свыше 300 комментариев читатели оставили под сообщением «Дайте мои 12 тысяч»: липчане атакуют центры занятости». В нерабочие дни работодателям запретили увольнять и оставлять без содержания своих сотрудников. Но, как платить зарплату, если большинство организаций не работает. В самой сложной ситуации оказались те работники, у которых нет трудового договора. Если человек работает неофициально, то по документам он безработный. Тогда путь один – вставать на учет в центр занятости. Правда, далеко не все могут претендовать на пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.
А как быть тем, кто вынужден работать, но детей оставить не с кем? Оказывается, чтобы оставить ребенка в детском саду, надо заранее позвонить воспитателю. Она поможет связаться с руководством ДОУ, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка). На этой неделе три дежурных детсада посещали до 10 малышей (по 3-4 ребенка в каждой из групп). Сегодня количество сократилось до 6. В детских садах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки.
Тем временем в регионе не дремлет криминал. Мужчина в маске, с резиновой дубинкой и ножом напал на продавцов продуктового магазина. Полицейские разыскали подозреваемого в нападении на продавщиц - неработающего, ранее судимого 24-летнего жителя Ельца. Ему грозит до 10 лет заключения.
Animal planet.
ИК-3
Л
Перри Мейсон