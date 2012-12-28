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Происшествия
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сегодня, 10:27
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23-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 186 000 рублей
А в Задонске мужчину обманули на 87 000 рублей под предлогом продажи газобетонных блоков.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Елецком районе от действий мошенников пострадала 37-летняя женщина. Она хотела получить дополнительный заработок на онлайн-платформе и лишилась 66 000 рублей — деньги ельчанка отправила мошенникам через личный кабинет на этой платформе.
А в Задонске 2 июня в полицию обратился 41-летний мужчина, которого ещё 28 мая обманули на 87 000 рублей под предлогом продажи газобетонных блоков — деньги он перевёл лжепродавцу через приложение.
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