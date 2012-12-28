23-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 186 000 рублей

А в Задонске мужчину обманули на 87 000 рублей под предлогом продажи газобетонных блоков.

2 июня в полицию пришли несколько человек, обманутых мошенниками. В Липецке обратились двое. 23-летняя девушка поверила в классическую историю о необходимости обеспечения сохранности сбережений путём их перевода на так называемый «безопасный счёт» — она лишилась 186 000 рублей. А ещё одного липчанина обманули на 16 000 рублей под предлогом продажи рисунка на онлайн-аукционе.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Елецком районе от действий мошенников пострадала 37-летняя женщина. Она хотела получить дополнительный заработок на онлайн-платформе и лишилась 66 000 рублей — деньги ельчанка отправила мошенникам через личный кабинет на этой платформе.А в Задонске 2 июня в полицию обратился 41-летний мужчина, которого ещё 28 мая обманули на 87 000 рублей под предлогом продажи газобетонных блоков — деньги он перевёл лжепродавцу через приложение.