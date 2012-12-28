Происшествия
729
30 минут назад
11 пострадавших, двое погибших — сводка аварий выходных дней
В числе пострадавших 3-летняя девочка и 16-летний подросток.
Вечером 20 мая на улице Зои Космодемьянской 26-летний водитель «ВАЗ-2114» совершил наезд на стоящий грузовик «Ивеко». Водитель «ВАЗа» и его три пассажира, в том числе двухлетняя девочка с травмами госпитализированы.
В тот же вечер в деревне Красногорка Грязинского района 13-летний подросток на мопеде совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена домой.
31 мая в Липецке на улице Карла Маркса столкнулись электросамокат под управлением 21-летней девушки и «Митсубиси» с 34-летней женщиной за рулем. Девушка госпитализирована с травмами.
В селе Тербуны утром 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай», двигаясь задним ходом, совершила наезд на мопед под управлением 47-летнего мужчины, который от полученных травм умер в больнице.
В Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка и «Лада Гранта» с 33-летним водителем. Юный мотоциклист получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
1 июня в селе Поддубровка Усманского района на улице Центральной столкнулись автомобиль «ГАЗ» под управлением 44-летнего водителя и мотоцикл с 33-летним мужчиной. Мотоциклист от полученных травм умер в больнице.
0
2
0
0
0
Комментарии