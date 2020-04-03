Мужчина в маске, с резиновой дубинкой и ножом напал на продавцов продуктового магазина

Вечером 1 апреля мужчина в медицинской маске совершил нападение на продавцов одного из продовольственных магазинов Ельца.

- Угрожая продавцам резиновой палкой и предметом, похожим на нож, мужчина похитил винно-водочные изделия, и продукты питания, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Полицейские разыскали подозреваемого в нападении на продавщиц - неработающего, ранее судимого 24-летнего жителя Ельца. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание, предусмотренное этой статьей – до 10 лет лишения свободы.



