Происшествия

39 минут назад

Мужчина в маске, с резиновой дубинкой и ножом напал на продавцов продуктового магазина

17 1835
#разбой
3
Мужчина в маске, с резиновой дубинкой и ножом напал на продавцов продуктового магазина

Вечером 1 апреля мужчина в медицинской маске совершил нападение на продавцов одного из продовольственных магазинов Ельца.  

- Угрожая продавцам резиновой палкой и предметом, похожим на нож, мужчина похитил винно-водочные изделия, и продукты питания, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейские разыскали подозреваемого в нападении на продавщиц -  неработающего, ранее судимого 24-летнего жителя Ельца. Возбуждено уголовное дело по  ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание, предусмотренное этой статьей – до 10 лет лишения свободы.                                                    

17 1835
#разбой
3

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

2 минуты назад
///, грабителя Путин лишил водки и Роллтона)))
ответить

Пессимист

4 минуты назад
Конечно не дай бог, но десятки тысяч людей остались без средств к существованию. Ка бы беды не случилось, и в день массу таких сообщений не увидеть. Может обойдётся :(.
ответить

///

5 минут назад
Азова, жрать нечего? Читай- виноводочные и продукты...бухать ему захотелось во благе и на халяву...привыкли ни хрена ни делать, теперь карантином прикрываетесь...
ответить

Житель

5 минут назад
Коллеги! Это п......!
ответить

Это я

5 минут назад
Да так и было, но у меня нет денег чтобы прокормить детей, прошу всех отнестись к этому с пониманием.
ответить

Денис

9 минут назад
Это только начало . Скоро все пойдем грабить .
ответить

С каждым днём !

10 минут назад
Будет только хуже !, А потом полный путинец !.
ответить

Липчанин

13 минут назад
Толи ещё будет!
ответить

Азова

18 минут назад
Любям жрать не чего. Толи еще будет. Грабеж будет обычным делом
ответить

Молодец-

20 минут назад
сознательный грабитель. Выполняет указание президента- в медицинской маске грабить магазин ходит.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сразу несколько горожан пострадали от действий мошенников
#мошенничество
Сразу несколько горожан пострадали от действий мошенников

1 минуту назад

Происшествия
43-летний ельчанин зарезал сожительницу у квартиры: суд назначил ему 9,5 года строгого режима
#убийство
5
43-летний ельчанин зарезал сожительницу у квартиры: суд назначил ему 9,5 года строгого режима

сегодня, 13:36

Происшествия
В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего
#поджог
30
В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего

сегодня, 12:31

Происшествия
Ружье превращается... превращается ружье… в воздушку!
#браконьерство
13
Ружье превращается... превращается ружье… в воздушку!

сегодня, 12:15

Происшествия
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина
#авария #ДТП
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина

сегодня, 12:07

Происшествия
51-летний водитель погиб на сельской дороге
#авария #ДТП
13
51-летний водитель погиб на сельской дороге

сегодня, 08:55

Происшествия