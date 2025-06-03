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Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
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Происшествия
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сегодня, 10:47
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Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
По последним подсчётам, пострадало остекление более 60 квартир.
— Оконные блоки и стеклопакеты заказаны. Ждем поставок. Установку планируем в ближайшее время. Также пострадал один частный дом. Там будет произведен ремонт крыши, замена пострадавших дверей и оконных блоков. Кроме того, материальная поддержка будет оказана и автовладельцам, машины которых были повреждены в ходе атаки, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.
По данным GOROD48, помощь пострадавшим от налётов БПЛА в Липецкой области оказывается из резервного фонда. Никаких активных действий людям принимать не надо — к ним домой приходят сотрудники соцзащиты и составляют акт обследования, на основании которого в дальнейшем и принимается решение о компенсации.
Но в Ельце восстановление идёт не только за счёт бюджетных средств. Предпринимательское сообщество не остается в стороне. С первых дней бизнес принимает активное участие в помощи пострадавшим людям.
Напомним, ночью 23 мая беспилотники атаковали в Ельце промышленное предприятие, элеватор, один БПЛА упал на берег реки Быстрая Сосна, ещё по одному — на пятиэтажный дом и на медицинский колледж. Просто чудом никто не пострадал! В посёлке ТЭЦ и на улице Электриков в Ельце были побиты окна в нескольких многоквартирных домах.
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