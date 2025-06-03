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Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время

По последним подсчётам, пострадало остекление более 60 квартир.

От атаки БПЛА 23 мая в Ельце пострадало остекление более 60 квартир.

— Оконные блоки и стеклопакеты заказаны. Ждем поставок. Установку планируем в ближайшее время. Также пострадал один частный дом. Там будет произведен ремонт крыши, замена пострадавших дверей и оконных блоков. Кроме того, материальная поддержка будет оказана и автовладельцам, машины которых были повреждены в ходе атаки, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

По данным GOROD48, помощь пострадавшим от налётов БПЛА в Липецкой области оказывается из резервного фонда. Никаких активных действий людям принимать не надо — к ним домой приходят сотрудники соцзащиты и составляют акт обследования, на основании которого в дальнейшем и принимается решение о компенсации.

Но в Ельце восстановление идёт не только за счёт бюджетных средств. Предпринимательское сообщество не остается в стороне. С первых дней бизнес принимает активное участие в помощи пострадавшим людям.

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Напомним, ночью 23 мая беспилотники атаковали в Ельце промышленное предприятие, элеватор, один БПЛА упал на берег реки Быстрая Сосна, ещё по одному — на пятиэтажный дом и на медицинский колледж. Просто чудом никто не пострадал! В посёлке ТЭЦ и на улице Электриков в Ельце были побиты окна в нескольких многоквартирных домах. 

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БПЛА
атака беспилотников
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Интересно
20 минут назад
А почему люди с "активной гражданской позицией" не помогают в этом вопросе?
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Липецккнипинг
21 минуту назад
Не пойму, зачем ждать поставок, если эти окна делаются одним днем, материала полно, оконные заводы работают вполсилы, причем здесь срочный заказ, который и выполнить можно оперативно.
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Ближайшее время
32 минуты назад
по - липецки - это к Новому году. Может быть.
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Sергий
39 минут назад
За 10 дней не устранили разрушения? Чему я удивляюсь - не себе же
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чиновник
33 минуты назад
тендеры шмендеры, откаты, авось не себе
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А что
43 минуты назад
Ещё до сих пор не восстановили???
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Эксперт Диванович
26 минут назад
Добро пожаловать в наш штаб!
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