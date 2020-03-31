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59 минут назад
Липецкая вечЁрка: опасный попутчик, обращение мэра и циничный бизнес
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 31 марта.
«Оставайтесь дома». На эту просьбу Евгении Уваркиной читатели оставили свыше 500 откликов. В своем обращении глава администрации Липецка рассказала о правилах соблюдения режима всеобщей самоизоляции и ужесточении карантинных мер, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.
Тем временем некоторым бизнесменам гонка за рублем важнее жизни их сотрудников. «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?». Этот вопрос сегодня в «Добрострое» задал начал управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев. Строительный магазин удалось закрыть только со второго раза – с привлечением полиции и перекрытием дорог.
В центре внимания читателей оказалось известие об опасном попутчике. 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе «Москва-Липецк». Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока результатов анализов нет. Беспокоит другое: в автобусе вместе с ним ехали семеро иногородних пассажиров. Если вы знаете, кто ехал в рейсовом автобусе, сообщите эти сведения по номеру единой диспетчерской службы 8 -800- 450-48-48
И редкая новость, несвязанная с коронавирусом, но вызвавшая интерес у липчан - начальник Главного управления МЧС России по региону написал рапорт на увольнение. Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.
Тем временем некоторым бизнесменам гонка за рублем важнее жизни их сотрудников. «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?». Этот вопрос сегодня в «Добрострое» задал начал управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев. Строительный магазин удалось закрыть только со второго раза – с привлечением полиции и перекрытием дорог.
В центре внимания читателей оказалось известие об опасном попутчике. 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе «Москва-Липецк». Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока результатов анализов нет. Беспокоит другое: в автобусе вместе с ним ехали семеро иногородних пассажиров. Если вы знаете, кто ехал в рейсовом автобусе, сообщите эти сведения по номеру единой диспетчерской службы 8 -800- 450-48-48
И редкая новость, несвязанная с коронавирусом, но вызвавшая интерес у липчан - начальник Главного управления МЧС России по региону написал рапорт на увольнение. Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.
Я ваш дом труба шатал
Ганс
Берия
Тренер
ИК-3