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59 минут назад

Липецкая вечЁрка: опасный попутчик, обращение мэра и циничный бизнес

5 2013
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: опасный попутчик, обращение мэра и циничный бизнес

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 31 марта.

«Оставайтесь дома». На эту просьбу Евгении Уваркиной читатели оставили свыше 500 откликов. В своем обращении глава администрации Липецка рассказала о правилах соблюдения режима всеобщей самоизоляции и ужесточении карантинных мер, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Тем временем некоторым бизнесменам гонка за рублем важнее жизни их сотрудников. «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?». Этот вопрос сегодня в «Добрострое» задал начал управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев. Строительный магазин удалось закрыть только со второго раза – с привлечением полиции и перекрытием дорог.

В центре внимания читателей оказалось известие об опасном попутчике. 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе «Москва-Липецк». Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока результатов анализов нет. Беспокоит другое: в автобусе вместе с ним ехали семеро иногородних пассажиров. Если вы знаете, кто ехал в рейсовом автобусе, сообщите эти сведения по номеру единой диспетчерской службы 8 -800- 450-48-48

И редкая новость, несвязанная с коронавирусом, но вызвавшая интерес у липчан - начальник Главного управления МЧС России по региону написал рапорт на увольнение. Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.
5 2013
#вечёрка

Комментарии (5)

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Я ваш дом труба шатал

3 минуты назад
Я хочу неделю дома сидеть, только вот с работы не отпускают))) говорят работайте падлы, карантин это для людей которые у нас в офисе работают а работяги с производства это недолюди, ездейте говорят по утрам в переполнен ном автобусе где половина кашляет и сопит. Короче всем кто призывает остаться дома я говорю пошли вы в жопу, я буду на работу ходить чтобы побыстрее заболеть. Мне кажется что при том что мы туда на эконом зону добирается полтора часа вероятность почти 100%
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Ганс

16 минут назад
Тренер, пошел ты на *******************!!!!!;;;
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Берия

31 минуту назад
Весь этот бедлан , для того , чтобы в стране не было двух дат связанных с 1917 годом и залпом орудий крейсера.
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Тренер

47 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая, это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://spodom.2sms.ru
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ИК-3

51 минуту назад
Может бухать брошу...
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