Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
187
28 минут назад
Уровни опасности в Липецкой области действовали до шести утра
0
0
0
0
0
Комментарии