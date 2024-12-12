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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: обличаем коррупцию, что раздражает горожан в объявлениях о работе

Самые главные анонсы наступившей среды.

Дождь и гроза

В Липецке заметно похолодает, температура днём составит от +20 до +22 градусов, но главной проблемой станут кратковременные дожди и гроза.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Морская, 2а;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- Грязинское шоссе, вл. 5;
- ст. Чугун-2;
- б/о «Чижик»;
- б/о «Сосновый бор».

В частном секторе расстанутся с удобствами жители улицы Морской.

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С 10:00 ло конца ремонта аналогичный сложности произойдут в домах:

- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 6, 5;
- ул. - Боевой пр-д, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 5, 25/1;
- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;
- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 12, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24 вл. 1, 24, 24 вл. 2, 27, 24 вл. 3;
- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;
- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;
- ул. Ленинградская, 1а 4а, , 6, 8, 8а, 10;
- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- ул. Крайняя (с. Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.

- пер. 1-й Театральный, 1а.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Васильковая;
- ул. Земляничная, 21, 29;
- ул. Механизаторов, 21;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. Надежды, 1-14.

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С 9:00 до 17:00 погаснет свет в садоводческих товариществах «Венера», «Весна», «Тракторостроитель - 2», «Трубник».

Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


Важнейшие правила

Правила поведения и безопасности летом осбудят сегодня в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 10:30 на мероприятии для читателей «На воде и у воды» (6+).

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Будет полезно юным липчанам, но и их родителям тоже.

Предки Пушкина

В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов 15/3) в 11:00 проведут час литературы «Предки Пушкина на Липецкой земле» (6+).

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Липецкие корни прямо в облике сквозят?

Послушать некоторых лекторов, так это Липецка область (которой не существовало в XVIII-XIX веках) – прародина поэта, а вовсе не Африка.

Кино

Вечер можно посвятить кинематографу. Культурное пространство «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:30 на просмотр фильма «Отель Гранд Будапешт» США, Германия. Комедийный детектив. Режиссёр Уэс Андерсон (16+).

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9, входит в «250 лучших фильмов всех времён и народов» - 184-е место.

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В ролях: Райф Файнс, Тони Револори, Сирша Рован.

Ударим по коррупции…

Липчан приглашают принять участие в молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» (12+).

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Участвовать можно до 1 октября, условия здесь.

Праздники

Сегодня в России отмечают День крановщика – если есть такое знакомые, не забудьте поздравить.

В мире сегодня День корги – это такая порода забавных собачек с короткими лапками. А ещё сегодня – День любителей лета, т.е. нас с вами.

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Что отталкивает от работы

Липчане рассказали SuperJob, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. 17% отметили «многозадачность», как признак того, что нагрузка будет нечеловеческой.

Вызывает негатив фраза «конкурентоспособная зарплата» без указания конкретной суммы - 8%.

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Набило оскомину словосочетание «амбициозная компания» - 6%. 2% респондентов отвергают англицизмы, такие как тимбилдинг, митап, девелопер, дедлайн, коуч, нетворкинг, релиз, тренд, скилы, онбординг и проч.), еще столько же — различные аббревиатуры, как на русском, так и на английском (sku, cv, B2B, B2C, KPI, SEO и проч.).

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Да уж
54 минуты назад
Нет ни сил,ни средств навести порядок с мотоциклистами,устраивающие гонки возле школы-35.С детьми опасно стало ходить.Власть,Вы хотите чтобы люди сами навели порядок.Тогда зачем такая власть?
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Вова
38 минут назад
На статью наговариваете!
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Сселки
сегодня, 08:01
Когда же наведёте порядок с мотоциклистами возле школы и ФОКа.Детям стало опасно ходить из за их гонок.Или Вы хотите чтобы народ навёл порядок?Когда уже начнете конфисковывать эти питбайки,или ждёте трагедии.Родители,возьмитесь за ум,пока не поздно.
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