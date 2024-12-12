Сегодня в Липецке: обличаем коррупцию, что раздражает горожан в объявлениях о работе

Самые главные анонсы наступившей среды.

В Липецке заметно похолодает, температура днём составит от +20 до +22 градусов, но главной проблемой станут кратковременные дожди и гроза.















Отключение воды



С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

В частном секторе расстанутся с удобствами жители улицы Морской.















- ул. Надежды, 1-14.















Правила поведения и безопасности летом осбудят сегодня в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 10:30 на мероприятии для читателей «На воде и у воды» (6+).









В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов 15/3) в 11:00 проведут час литературы «Предки Пушкина на Липецкой земле» (6+).









Липецкие корни прямо в облике сквозят?





Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9, входит в «250 лучших фильмов всех времён и народов» - 184-е место.















Липчан приглашают принять участие в молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» (12+).









Участвовать можно до 1 октября, условия здесь

В мире сегодня День корги – это такая порода забавных собачек с короткими лапками. А ещё сегодня – День любителей лета, т.е. нас с вами.















Вызывает негатив фраза «конкурентоспособная зарплата» без указания конкретной суммы - 8%.















- ул. Морская, 2а;- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;- Грязинское шоссе, вл. 5;- ст. Чугун-2;- б/о «Чижик»;- б/о «Сосновый бор».С 10:00 ло конца ремонта аналогичный сложности произойдут в домах:- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 6, 5;- ул. - Боевой пр-д, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 5, 25/1;- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;- ул. Жуковского, 4;- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 12, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24 вл. 1, 24, 24 вл. 2, 27, 24 вл. 3;- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;- ул. Ленинградская, 1а 4а, , 6, 8, 8а, 10;- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;- ул. Крайняя (с. Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.- пер. 1-й Театральный, 1а.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Васильковая;- ул. Земляничная, 21, 29;- ул. Механизаторов, 21;- ул. Московская, 6, 6в;С 9:00 до 17:00 погаснет свет в садоводческих товариществах «Венера», «Весна», «Тракторостроитель - 2», «Трубник».Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Будет полезно юным липчанам, но и их родителям тоже.Послушать некоторых лекторов, так это Липецка область (которой не существовало в XVIII-XIX веках) – прародина поэта, а вовсе не Африка.Вечер можно посвятить кинематографу. Культурное пространство «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:30 на просмотр фильма «Отель Гранд Будапешт» США, Германия. Комедийный детектив. Режиссёр Уэс Андерсон (16+).Райф Файнс, Тони Револори, Сирша Рован.Сегодня в России отмечают День крановщика – если есть такое знакомые, не забудьте поздравить.Липчане рассказали SuperJob, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. 17% отметили «многозадачность», как признак того, что нагрузка будет нечеловеческой.Набило оскомину словосочетание «амбициозная компания» - 6%. 2% респондентов отвергают англицизмы, такие как тимбилдинг, митап, девелопер, дедлайн, коуч, нетворкинг, релиз, тренд, скилы, онбординг и проч.), еще столько же — различные аббревиатуры, как на русском, так и на английском (sku, cv, B2B, B2C, KPI, SEO и проч.).