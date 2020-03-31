Общество
29 минут назад
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение
Михаила Салфетникова подкосило уголовное дело о взяточничестве.
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников написал рапорт на увольнение. Сейчас генерал-майор внутренней службы находится в отпуске. Его судьбу решит президент России. В настоящее время обязанности начальника ГУ МСЧ России по Липецкой области исполняет полковник Олег Воронов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Липецкой области, начальник управления по гражданской обороне и защите населения.
Об этом GOROD48 сообщил источник в администрации области. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.
Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных, о чем уже писал GOROD48. В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В официальном релизе ведомства сказано, что некие должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.
Октябрьский суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест на два месяца для начальника 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александра Орлова.
Об этом GOROD48 сообщил источник в администрации области. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.
Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных, о чем уже писал GOROD48. В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В официальном релизе ведомства сказано, что некие должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.
Октябрьский суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест на два месяца для начальника 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александра Орлова.
Егор
ага
Кара
Антон
Лять
Этого мелкого
Заваркина
не думай о секундах с высока..