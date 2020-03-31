Общество

29 минут назад

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение

8 2333
#МЧС
3
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение

Михаила Салфетникова подкосило уголовное дело о взяточничестве.

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников написал рапорт на увольнение. Сейчас генерал-майор внутренней службы находится в отпуске. Его судьбу решит президент России. В настоящее время обязанности начальника ГУ МСЧ России по Липецкой области исполняет полковник Олег Воронов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Липецкой области, начальник управления по гражданской обороне и защите населения.

Об этом GOROD48 сообщил источник в администрации области. В свою очередь, сам Михаил Салфетников дважды - на прошлой неделе и сегодня - отказался комментировать происходящее.

Михаила Салфетникова, как говорят, подкосило уголовное дело в отношении его подчиненных, о чем уже писал GOROD48. В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В официальном релизе ведомства сказано, что некие должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.

Октябрьский суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест на два месяца для начальника 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александра Орлова.
8 2333
#МЧС
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Егор

3 минуты назад
Антон, он не мог не чего не знать, все они в одной упряжке, посмотри на его рожу наглую.
ответить

ага

4 минуты назад
какой офицер ? Офицеры вн аступление идут с солдатами из окоп а этот за шланг держался
ответить

Кара

8 минут назад
Коллеги это * -ц - правоохранители _ Грицай, Молоканов, Кожевников, Салфетников - братва Королева, подбор кадров на выход Уваркина.
ответить

Антон

8 минут назад
Если он ничего не знал, то он ни чего не стоит, там полностью всех разогнать и под статью
ответить

Лять

11 минут назад
За такую организацию и хаос в городе нада всех уволить
ответить

Этого мелкого

17 минут назад
Тоже надо так
ответить

Заваркина

17 минут назад
100% имел процент.
ответить

не думай о секундах с высока..

25 минут назад
как честный офицер он должен застрелиться.
ответить

Еще в рубрике

Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту
#самоизоляция #коронавирус #газ
1
Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту

20 минут назад

Общество
В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули
#патруль #коронавирус #сидимдома
33
В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули

34 минуты назад

Общество
Юрий Букреев: «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?»
#коронавирус #сидимдома
42
Юрий Букреев: «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?»

сегодня, 11:01

Общество
Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»
#ЛГТУ #точка кипения #коронавирус
4
Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»

сегодня, 11:00

Общество
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
#сидимдома
22
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

сегодня, 09:55

Общество
Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей
#самоизоляция #коронавирус
65
Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей

сегодня, 09:03

Общество