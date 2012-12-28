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Происшествия
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49 минут назад
Провод упал провис до дороги на улице Урицкого
Некоторые машины проезжают прямо по нему, от чего трясутся все столбы в округе.
По словам жителей улицы, иногда по нему проезжают грузовики, провод натягивается и качает столбы.
Водителям же легковых автомобилей приходится или искать объезд, или пытаться проехать в промежутке между проводом и соседним с дорогой гаражом.
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