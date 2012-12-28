Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вице-мэр Ирина Артемова дорабатывает последнюю неделю
Общество
Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города
Общество
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
На проспекте Победы оцеплена часть тротуара
Происшествия
На трассе Липецк-Данков пострадала женщина: ее машина столкнулась с двумя другими
Происшествия
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
В шести районах Липецка и на двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Происшествия
Сегодня в Липецке: обличаем коррупцию, что раздражает горожан в объявлениях о работе
Общество
Пять человек получили травмы во время аварии в Грязях
Происшествия
Читать все
Опять побелела и завоняла
Происшествия
Уголовное дело 16-летнего «крышевателя» передано в суд
Происшествия
Дело об изнасиловании иностранцем 15-летней девочки рассмотрит липецкий суд
Происшествия
Пять человек получили травмы во время аварии в Грязях
Происшествия
Житель Воронежской области попал в серьезное ДТП под Хлевным
Общество
16-летний подросток перевёл мошенникам 145 000 рублей с карты матери
Происшествия
Пьяный саратовец угнал «ВАЗ 2114» у ельчанина и врезался в бетонное ограждение
Общество
Уровни опасности в Липецкой области действовали до шести утра
Происшествия
Провод упал провис до дороги на улице Урицкого
Происшествия
Альпинистов попросили убрать дерево из двора на проспекте Победы
Общество
Читать все
Происшествия
501
49 минут назад

Провод упал провис до дороги на улице Урицкого

Некоторые машины проезжают прямо по нему, от чего трясутся все столбы в округе.

Липчане сообщают о провисшем прямо до дороги проводе на улице Урицкого.

По словам жителей улицы, иногда по нему проезжают грузовики, провод натягивается и качает столбы.

Водителям же легковых автомобилей приходится или искать объезд, или пытаться проехать в промежутке между проводом и соседним с дорогой гаражом.
обрыв провода
0
0
3
0
5

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить