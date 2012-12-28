56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
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Происшествия
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сегодня, 12:31
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16-летний подросток перевёл мошенникам 145 000 рублей с карты матери
А 31-летний липчанин продал машину и перечислил деньги мошенникам.
— Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и вынудили отравить деньги под предлогом пресечения переводов в недружественные страны, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Также в Чаплыгине мошенники обманули 45-летнюю женщинe под видом розыгрыша приза в соцсети — она лишилась 6 500 рублей.
В Липецке 22-летняя девушка пыталась сохранить свои средства и перевела мошенникам 300 000 рублей через мобильное приложение.
А 31-летний липчанин 3 июня сообщил, что с 29 мая по 1 июня ему звонили «сотрудники налоговой» и «ФСБ» и под предлогом декларирования средств и предоставления справки 2НДФЛ, а также защиты средств от доступа третьих лиц выманили у него около 1,4 миллиона рублей, из которых 650 000 рублей мужчина взял в кредит и 700 000 рублей получил от продажи автомобиля. Деньги липчанин перечислил мошенникам через банкомат.
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