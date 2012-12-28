16-летний подросток перевёл мошенникам 145 000 рублей с карты матери

А 31-летний липчанин продал машину и перечислил деньги мошенникам.

3 июня в Чаплыгине в полицию обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что 16-летний сын перевёл мошенникам через мобильное приложение 145 000 рублей с её карты.— Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и вынудили отравить деньги под предлогом пресечения переводов в недружественные страны, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Также в Чаплыгине мошенники обманули 45-летнюю женщинe под видом розыгрыша приза в соцсети — она лишилась 6 500 рублей.В Липецке 22-летняя девушка пыталась сохранить свои средства и перевела мошенникам 300 000 рублей через мобильное приложение.А 31-летний липчанин 3 июня сообщил, что с 29 мая по 1 июня ему звонили «сотрудники налоговой» и «ФСБ» и под предлогом декларирования средств и предоставления справки 2НДФЛ, а также защиты средств от доступа третьих лиц выманили у него около 1,4 миллиона рублей, из которых 650 000 рублей мужчина взял в кредит и 700 000 рублей получил от продажи автомобиля. Деньги липчанин перечислил мошенникам через банкомат.