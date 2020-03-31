Общество
сегодня, 12:27
Пассажир с подозрением на коронавирус ехал с вахты из Москвы в Чернаву
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Всех его попутчиков просят откликнуться. Им нужно обратиться на «горячую линию».
- 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе компании "Липецкие рейсы". Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока результатов анализов нет. Беспокоит другое: в автобусе вместе с ним ехали семеро иногородних пассажиров, которые вполне могли прибыть в наш район. О них ничего неизвестно, их разыскивают, чтобы обязать соблюсти режим самоизоляции, - сообщил глава Измалковского района Владимир Иванников. - Если вы располагаете информацией о ком-нибудь из них, сообщите её сельским главам или в ЕДДС по тел.: 112, 2-16-39, 8 (800) 450-48-48.
Ранее с аналогичным обращением выступил мэр Ельца Евгений Боровских.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся 7 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», а также 23 человека с подозрением на выделение вируса. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ранее с аналогичным обращением выступил мэр Ельца Евгений Боровских.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся 7 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», а также 23 человека с подозрением на выделение вируса. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
20 3621
Бим
Фу
Ира
Ира
Ира
Ира
Ира
Ира
Лысый.
Липчанка