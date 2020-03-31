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Пассажир с подозрением на коронавирус ехал с вахты из Москвы в Чернаву

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#транспорт #коронавирус
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Пассажир с подозрением на коронавирус ехал с вахты из Москвы в Чернаву

Всех его попутчиков просят откликнуться. Им нужно обратиться на «горячую линию».

- 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе компании "Липецкие рейсы". Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока результатов анализов нет. Беспокоит другое: в автобусе вместе с ним ехали семеро иногородних пассажиров, которые вполне могли прибыть в наш район. О них ничего неизвестно, их разыскивают, чтобы обязать соблюсти режим самоизоляции, - сообщил глава Измалковского района Владимир Иванников. - Если вы располагаете информацией о ком-нибудь из них, сообщите её сельским главам или в ЕДДС по тел.: 112, 2-16-39, 8 (800) 450-48-48.

Ранее с аналогичным обращением выступил мэр Ельца Евгений Боровских.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся 7 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», а также 23 человека с подозрением на выделение вируса. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
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#транспорт #коронавирус
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Комментарии (20)

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Бим

9 минут назад
Да и по номерам телефонов можно найти тех, кто ехал рядом
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Фу

11 минут назад
Закрыть автобусной сообщение если не можете контролировать ЭТО ЛИ НЕ ХАЛАТНОСТЬ.
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Ира

25 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
ответить

Ира

25 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
ответить

Ира

25 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
ответить

Ира

26 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
ответить

Ира

26 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
ответить

Ира

26 минут назад
Билет покупается с паспортом, что вообще лень искать
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Лысый.

32 минуты назад
Только видимость создают,что работают(ищут).Если бы работали за час всех бы нашли.
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Липчанка

44 минуты назад
Сами виноваты, таскаем вирус по стране. Если бы были закрыты области, этот москвич на следующий день попал бы в Коммунарку, дай Бог ему доброго здоровья. А так он скосил своих попутчиков, а они вырубят свои семьи в Липецке. ЗАЧЕМ, ЛЮДИ???
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