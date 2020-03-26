Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)

Сегодня закончился монтаж понтонного моста от Центрального пляжа к Зеленному острову.

Две недели рабочие ООО «Промстрой Эксперт» собирали вдоль береговой линии пляжа понтонный мост из 48 звеньев.На понтонах установлено ограждения и сооружен временный деревянный настил, по которому грузовики будут завозить на остров строительные материалы. После окончания всех работ его заменит постоянное покрытие.Около девяти утра к дальнему концу конструкции подплыли два буксира. Металлическими тросами они «пришвартовались» к мосту и контролировали его передвижение по течению реки.- После установки мост будет закреплен тросами по двум берегам, - рассказал директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин. - Затем на остров будет подано электричество.Как говорят строители, первые грузовики смогут попасть по мосту на остров уже в конце следующей недели. В переправе они уверены – понтоны были сделаны еще для Советской армии. Эти звенья находились на консервации и никогда не использовались. Такая конструкция может служить причалом и выдерживать железнодорожные составы.После завершения работ на острове мост станет пешеходным. Однако на нем останется выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб. А вот «горба» на мосту не будет – он смонтирован абсолютно плоским. Так что владельцам катеров и моторных лодок придется обходить остров со стороны левого берега Воронежа.Разбирать мост будут только на период паводка, но не полностью: цепь из собранных звеньев будет стоять у пляжа в том же виде, в каком его собрали за две недели.