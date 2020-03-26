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Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)

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#понтонный мост #Зеленый остров
Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)

Сегодня закончился монтаж понтонного моста от Центрального пляжа к Зеленному острову.

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Две недели рабочие ООО «Промстрой Эксперт» собирали вдоль береговой линии пляжа понтонный мост из 48 звеньев.

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На понтонах установлено ограждения и сооружен временный деревянный настил, по которому грузовики будут завозить на остров строительные материалы. После окончания всех работ его заменит постоянное покрытие.

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Около девяти утра к дальнему концу конструкции подплыли два буксира. Металлическими тросами они «пришвартовались» к мосту и контролировали его передвижение по течению реки.

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- После установки мост будет закреплен тросами по двум берегам, - рассказал директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин. - Затем на остров будет подано электричество.

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Как говорят строители, первые грузовики смогут попасть по мосту на остров уже в конце следующей недели. В переправе они уверены – понтоны были сделаны еще для Советской армии. Эти звенья находились на консервации и никогда не использовались. Такая конструкция может служить причалом и выдерживать железнодорожные составы.

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После завершения работ на острове мост станет пешеходным. Однако на нем останется выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб. А вот «горба» на мосту не будет – он смонтирован абсолютно плоским. Так что владельцам катеров и моторных лодок придется обходить остров со стороны левого берега Воронежа.

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Разбирать мост будут только на период паводка, но не полностью: цепь из собранных звеньев будет стоять у пляжа в том же виде, в каком его собрали за две недели.

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#понтонный мост #Зеленый остров

Комментарии (3)

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мин

11 секунд назад
промстрой это контора уваркиной все тендеры выигрывает миллиардерша
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Липецк очень нагрешил

21 минуту назад
Тетя Дуся, коли мэром Уваркина назначили))) как лодкам то проплывать? Под мостом? А тётя?
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Тетя Дуся

38 минут назад
Уваркина начала хорошо!Сразу видны результаты ее работы,парки,пр.Победы,который надо было еще 20 лет назад расширить.
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