Пожароопасный сезон объявлен в лесах Липецкой области

В соответствии с приказом начальника управления лесного хозяйства Липецкой области с 27 марта на территории лесничеств объявлен пожароопасный сезон.

Для предупреждения и своевременного обнаружения лесных пожаров организованы дежурства лесопожарных бригад, в том числе на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств. Организовано патрулирование лесных массивов по 77 маршрутампротяженностью 3665 километров. Обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью видеокамер.



В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.



При обнаружении лесного пожара, свалки мусора, незаконной рубки необходимо сообщить информацию по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

