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Пенсионера сбила «Шкода» при переходе улицы

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#авария #ДТП
Пенсионера сбила «Шкода» при переходе улицы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 марта в Липецке на улице Липецкой 42-летняя женщина за рулем «Шкоды» допустила наезд на 61-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Причиной наезда стало нарушение правил перехода через проезжую часть.

10 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2145 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1769 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Он

6 минут назад
Не пенсионер , пенсия в 65 при путине !.
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ГОСТЬ

10 минут назад
Пока стояли гаишники, аварийные комиссары... четыре человека перешли в том же месте НЕПОЛОЖЕННОМ для перехода месте. ЧЕТЫРЕ!!! И никого не остановило то что практически на их глазах сбили человека. Я видела см момент этого несчастья. Обе машины ехали очень медленно, т.к. для них горел красный сигнал светофора. В левом ряду машина успела затормозить, а с правого ряда его не было видно, вот и задели его зеркалом машины. Он сам виноват, а водителю теперь проблем...
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Перри Мейсон

15 минут назад
А при советской власти пешеходов Шкоды не сбивали.
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Это не женщина

25 минут назад
За рулем была просто огонь Тетя! Я знаю)))
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Житель

27 минут назад
Одно из двух или шкода или коронный вирус
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Павел

34 минуты назад
Пенсионер летел по проезжей части, а тут - нате! - Шкода улицу переходила!
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НЕ ПАТРИОТ

39 минут назад
"Пенсионера сбила «Шкода» при переходе улицы" - хорошо сформулировано))) Непонятно, кто улицу переходил)))
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Кто то засиделся

40 минут назад
Андрею пора отдыхать !
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Алёша

45 минут назад
Пешеходы стали бессмертные.
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Skrip

46 минут назад
Конечно сейчас появятся коменты о водятлах.А вы задавались вопросом -Как вы переходите проезжую часть?Вы дожидаетесь полной остановки автомобиля?Даже те кто смотрит по сторонам .Переход через дорогу не игра в шахматы ,где убитая пешка всего лишь искустно обработанная деревяшка .Поражает самоуверенность пешехода на фоне раздутой пропаганды -Пешеход всегда прав.И всё это результаты извращеных представлений отдельной группы руководителей ГИБДД.
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