Пенсионера сбила «Шкода» при переходе улицы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 марта в Липецке на улице Липецкой 42-летняя женщина за рулем «Шкоды» допустила наезд на 61-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Причиной наезда стало нарушение правил перехода через проезжую часть.



10 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2145 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1769 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



