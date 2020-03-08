Общество

36 минут назад

Автохам прогневал Бога (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автохам прогневал Бога (ФОТО)

Новые примеры наглой парковки, которая кого хочешь рассердит.

Мы продолжаем нашу рубрику, которую ведём вместе с читателями GOROD48, чтобы вывести на чистую воду липецких автохамов.

Верхнее фото сделано 5 марта в 12:00 на улице Петра Смородина, 11. Владелец машины заехал на тротуар (нарушение ПДД) и перегородил дорогу пешеходам. Неужели думает, что выручат номера «001»?

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А этот снимок нам прислал читатель со скромным ником Роман Бог. Что ж, наши мастера парковки 90-го уровня могут взбесить не только Бога, а вообще кого угодно. Выходите вы из подъезда, а тут сразу такой «сюрприз», что хоть в сугроб ныряй. Фото сделано на Меркулова, 31, но, увы, автор не указал дату и время, а без них невозможно установить всех обстоятельств административного правонарушения (здесь – езда по тротуару), поэтому ГИБДД, которая отслеживает все наши снимки, здесь скорее всего ничего не сможет сделать.

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6 марта в 12:15, улица Бехтеева, 3. Этот «красавец» перегородил единственный выход из целого жилого комплекса. Видимо, сам не выходить собирался, а зайти в дом, а на других ему плевать.

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С другого ракурса видно, что перегородил он главным образом дорожку для колясок и инвалидов. Такая вот «доступная среда» в Липецке.

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Еще один номер с двумя нулями в начале. Снято 7 марта в 14:00 на улице Космонавтов в районе памятника авиаторам. Но вообще человек очень старался – забирался на высокий бордюр, ехал по тротуару. Теперь «благодарные» граждане вынуждены его обходить и следить внимательно, когда поедет обратно – иначе задавит прямо на тротуаре.

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6 марта в 21:10 на улице Московской, 117. Перегородил тротуар на ночёвку и спокойно пошёл спать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

15 761
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (15)

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Вальяжный автогаражевладелец

2 минуты назад
пора очистить город от нищебродного быдла и сжечь им все корыта на газонах.
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Перри Мейсон

4 минуты назад
"перегородил единственный выход из целого жилого комплекса." Это выход на автопарковку. И он не единственный..
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адвокат быдла

5 минут назад
петушение быдла продолжается
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Сергей 13

5 минут назад
Сосед, присоединюсь к Вашим поздравлениям!Хотя их праздник больше к ЛГБТ относится.
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Вальяжный автогаражевладелец

6 минут назад
сейчас Уваркина вышвырнет все нищебродное быдло из дворов и газонов на ОТ.
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Крузак

8 минут назад
Буду ставить где хочу
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Аноним

8 минут назад
На 11-ом микрорайоне полным-полно таких автохамом, приходи и фоткайте любую понравившуюся вам тачку!
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Вальяжный автогаражевладелец

10 минут назад
Поддорожник, ..тачка уже давно перестала быть для люмпена понтами .если только для понаехавших колзозанов из нищебродства быдлом по газонам.
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Злодей

11 минут назад
Кончить им в рот.
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Перри Мейсон

11 минут назад
адвокат быдла, Роман Бог, это вы?)) Советую не пропускать уроки русского. "родьезд" - Это же ужас..
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