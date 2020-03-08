Автохам прогневал Бога (ФОТО)

Новые примеры наглой парковки, которая кого хочешь рассердит.

Мы продолжаем нашу рубрику, которую ведём вместе с читателями GOROD48, чтобы вывести на чистую воду липецких автохамов.

Верхнее фото сделано 5 марта в 12:00 на улице Петра Смородина, 11. Владелец машины заехал на тротуар (нарушение ПДД) и перегородил дорогу пешеходам. Неужели думает, что выручат номера «001»?





А этот снимок нам прислал читатель со скромным ником Роман Бог. Что ж, наши мастера парковки 90-го уровня могут взбесить не только Бога, а вообще кого угодно. Выходите вы из подъезда, а тут сразу такой «сюрприз», что хоть в сугроб ныряй. Фото сделано на Меркулова, 31, но, увы, автор не указал дату и время, а без них невозможно установить всех обстоятельств административного правонарушения (здесь – езда по тротуару), поэтому ГИБДД, которая отслеживает все наши снимки, здесь скорее всего ничего не сможет сделать.





6 марта в 12:15, улица Бехтеева, 3. Этот «красавец» перегородил единственный выход из целого жилого комплекса. Видимо, сам не выходить собирался, а зайти в дом, а на других ему плевать.





С другого ракурса видно, что перегородил он главным образом дорожку для колясок и инвалидов. Такая вот «доступная среда» в Липецке.





Еще один номер с двумя нулями в начале. Снято 7 марта в 14:00 на улице Космонавтов в районе памятника авиаторам. Но вообще человек очень старался – забирался на высокий бордюр, ехал по тротуару. Теперь «благодарные» граждане вынуждены его обходить и следить внимательно, когда поедет обратно – иначе задавит прямо на тротуаре.





6 марта в 21:10 на улице Московской, 117. Перегородил тротуар на ночёвку и спокойно пошёл спать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.