«Каждую ночь он оставляет машину на пешеходном переходе!» (ФОТО)

Опять автовладельцы свои «тачки» любят больше, чем людей.

Сегодня мы в нашей рубрике, которую ведём вместе с читателями GOROD48, вновь покажем липецких автохамов.





Снимок от 4 марта в 8:00. Это же нужно умудриться припарковать машину таким образом на пешеходном переходе! Читатель, приславший снимок, пожаловался, что владелец авто чуть ли не каждую ночь оставляет машину в этом месте.Утром по этой дороге должны идти школьники, детей ведут в садик...



- Мы пробовали с ним поговорить – бесполезно! – пишет читатель.

Еще один «хозяин жизни», который считает, что его обделили парковкой возле дома, а заплатить чуть-чуть за платную стоянку – «жаба душит».





Еще один персонаж, которому все равно, как ставить свою машину и какие удобства он доставляет окружающим. Улица Белянского, 12 снято 4 марта в 8:20.





Улица Ленина, 7а, фото от 1 марта в 15:24. Между прочим, штрафы за езду по тротуару пока никто не отменял.





Среди нарушителей попадаются, как ржавый хлам, так и весьма престижные марки авто. Даже лимузин.





Этот белоснежный красавец запечатлен на улице Толстого, 28 29 февраля в 16:00. Тоже правила не писаны?





Папина, 39 фотография от 1 марта в 19:30. Загнал машину чуть ли не на детскую площадку и доволен.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.