Общество
45 минут назад
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы
Завтра, 4 марта, в 17.00 во Дворце молодёжи «Октябрь» пройдут публичные слушания по благоустройству парка Победы. Их проведёт глава Липецка Евгения Уваркина.
- Мероприятие пройдёт с целью обсуждения единой концепции преображения парка, в реализации которой будут отражены не только архитекторские решения, но и предложения жителей областного центра, - сообщили в администрации города.
Участвовать в общественных обсуждениях могут все желающие.
- Мероприятие пройдёт с целью обсуждения единой концепции преображения парка, в реализации которой будут отражены не только архитекторские решения, но и предложения жителей областного центра, - сообщили в администрации города.
Участвовать в общественных обсуждениях могут все желающие.
мама Карло
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01
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Марк
Перри Мейсон
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Предложения жителей областного центра