Общество

45 минут назад

Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы

8 355
#общественное обсуждение #парк Победы
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы
Завтра, 4 марта, в 17.00 во Дворце молодёжи «Октябрь» пройдут публичные слушания по благоустройству парка Победы. Их проведёт глава Липецка Евгения Уваркина.

- Мероприятие пройдёт с целью обсуждения единой концепции преображения парка, в реализации которой будут отражены не только архитекторские решения, но и предложения жителей областного центра, - сообщили в администрации города. 

Участвовать в общественных обсуждениях могут все желающие.
8 355
#общественное обсуждение #парк Победы

Комментарии (9)

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мама Карло

17 секунд назад
Что вы сделали сами?, платим налоги и хотим знать как они тратятся
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Что вы сделали сами?

7 минут назад
Столько всего в городе делают, а вы вечно не довольны - только языками чесать умеете
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01

18 минут назад
Проект уже делают, т.к. аукцион был. Говорили, что к 9 Мая часть сделают...т.е концепция понятна кому-то...цирк
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Красивый контейнер

20 минут назад
Надо и Нижний парк обсудить и Молодежный
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Обсуждай не обсуждай

22 минуты назад
будет всё так как и везде: повырубают все деревья и закатают всё в плитку и асфальт. Чтобы что-то поменять надо убрать этих бездырей во главе с Кухпркиной
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Марк

30 минут назад
Что толку, ведь все равно не слушают
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Руки прочь от советских парков!
ответить

!

33 минуты назад
Оставьте в покое, хоть один парк.
ответить

Предложения жителей областного центра

36 минут назад
Бассейнов и фонтанов побольше! )
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