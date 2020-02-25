Общество

26 минут назад

Сотрудники управления потребрынка выявили алкогольный онлайн-магазина

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#алкоголь
Сотрудники управления потребрынка выявили алкогольный онлайн-магазина

Сотрудники областного управления потребительского рынка обнаружили в соцсетях объявление о круглосуточной доставке спиртного в любую точку региона и провели контрольную закупку.

Заказ проверяющие сделали после 21.00. Вскоре молодой мужчина доставил две бутылки водки и бутылку вина. После оплаты и передачи алкоголя мужчину задержали полицейские для составления административного материала по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

- Стоимость спинорного  значительно превышала цены в магазинах. Например, бутылку водки объемом 0,7 литра продали за 850 рублей, тогда как в магазине она стоит 500 рублей. Красное полусухое вино продали за сумму свыше 1000 рублей против 400 рублей в супермаркете, - сообщили в управлении.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, ему грозит штраф в сумме 30 до 50 тысяч рублей.


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#алкоголь

Комментарии (2)

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Анна Ванна

54 секунды назад
Ну, если алкогольный онлайн-магазинА, то и ОгородА48!
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трезвеНик язвеНик

7 минут назад
Таких онлайн-магазинчиков полным-полно, выявлять устанешь!..
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