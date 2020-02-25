26 минут назад
Сотрудники управления потребрынка выявили алкогольный онлайн-магазина
Сотрудники областного управления потребительского рынка обнаружили в соцсетях объявление о круглосуточной доставке спиртного в любую точку региона и провели контрольную закупку.
- Стоимость спинорного значительно превышала цены в магазинах. Например, бутылку водки объемом 0,7 литра продали за 850 рублей, тогда как в магазине она стоит 500 рублей. Красное полусухое вино продали за сумму свыше 1000 рублей против 400 рублей в супермаркете, - сообщили в управлении.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, ему грозит штраф в сумме 30 до 50 тысяч рублей.
Анна Ванна
трезвеНик язвеНик