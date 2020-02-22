Происшествия

51 минуту назад

Чиновница заплатит штраф за выписанные себе премии

10 581
#штраф #хищение
1
Чиновница заплатит штраф за выписанные себе премии

Мировой судья Воловского судебного участка Тербунского района вынес постановление о назначении судебного штрафа специалисту администрации Верхнечесноческого сельсовета Женщина признала в том, что совершила хищение.

Преступление было совершено в 2018 году. Женщина в сельсовете отвечала за ведение бухгалтерии, в том числе — начисление зарплаты. Специалист администрации сельского поселения Верхнечесноченского сельсовета Воловского муниципального района Липецкой области в своем служебном кабинете совершила хищение вверенных ей 36 146 рублей, принадлежащих администрации сельского поселения. Сотрудница администрации похитила деньги, начисляя сама себе премии. При этом женщина, скрывая совершаемые факты хищений, составляла заведомо ложные платежные поручения и передавала их в финансовый отдел администрации Воловского муниципального района. Похищенные деньги чиновница потратила.

Адвокат и подсудимая ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела, так как чиновница совершила преступление небольшой тяжести, ранее не была судима, а вред, причиненный преступлением, уже возместила. Представители администрации сельсовета против такого исхода дела не возражали.

Уголовное дело в отношении женщины прекратили, но ей придется заплатить судебный штраф — 5 000 рублей в доход государства.
10 581
#штраф #хищение
1

Комментарии (10)

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Липецкие земли продали китайцам

11 минут назад
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Липецкие земли продали китайцам

23 минуты назад
https://youtu.be/LjH8PRbSLH4
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5 заплатила

26 минут назад
30 плюсом, нормально.
ответить

Родина

29 минут назад
А расстрел за кражу народного добра?
ответить

Гарант коррупции гарантирует

30 минут назад
в 2005г. Путин сказал - если всех посадим, то кто воро...работать будет?
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деградация режима Все Путем

32 минуты назад
за стаканчик в сторону наемников росгвардии тюремный срок ,а за воровство чиновником денежных средств при путинском режиме только штраф
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Никифор Арсеньтьевич

32 минуты назад
Она хорошо работала и премии ей положены были
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iii

35 минут назад
Красава вот это по нашему!
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ХОРОШО БЫТЬ ЧИНОВНИЦЕЙ

42 минуты назад
36 тыщ украла - 5 тыщ штрафа. И свободна!
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такая

46 минут назад
Акак же в десикратном размере?
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