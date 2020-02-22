Чиновница заплатит штраф за выписанные себе премии

Мировой судья Воловского судебного участка Тербунского района вынес постановление о назначении судебного штрафа специалисту администрации Верхнечесноческого сельсовета Женщина признала в том, что совершила хищение.

Преступление было совершено в 2018 году. Женщина в сельсовете отвечала за ведение бухгалтерии, в том числе — начисление зарплаты. Специалист администрации сельского поселения Верхнечесноченского сельсовета Воловского муниципального района Липецкой области в своем служебном кабинете совершила хищение вверенных ей 36 146 рублей, принадлежащих администрации сельского поселения. Сотрудница администрации похитила деньги, начисляя сама себе премии. При этом женщина, скрывая совершаемые факты хищений, составляла заведомо ложные платежные поручения и передавала их в финансовый отдел администрации Воловского муниципального района. Похищенные деньги чиновница потратила.



Адвокат и подсудимая ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела, так как чиновница совершила преступление небольшой тяжести, ранее не была судима, а вред, причиненный преступлением, уже возместила. Представители администрации сельсовета против такого исхода дела не возражали.



Уголовное дело в отношении женщины прекратили, но ей придется заплатить судебный штраф — 5 000 рублей в доход государства.

