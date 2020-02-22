51 минуту назад
Чиновница заплатит штраф за выписанные себе премии
Мировой судья Воловского судебного участка Тербунского района вынес постановление о назначении судебного штрафа специалисту администрации Верхнечесноческого сельсовета Женщина признала в том, что совершила хищение.
Адвокат и подсудимая ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела, так как чиновница совершила преступление небольшой тяжести, ранее не была судима, а вред, причиненный преступлением, уже возместила. Представители администрации сельсовета против такого исхода дела не возражали.
Уголовное дело в отношении женщины прекратили, но ей придется заплатить судебный штраф — 5 000 рублей в доход государства.
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