Тест на профпригодность: кафедра уголовного права и криминологии засыпалась на взятке

Теоретики уголовного права ЕГУ имени Бунина пройдут практику в необычной для себя роли.

Сразу два уголовных дела по взяточничеству возбуждено Елецким отделом СУ СК РФ по Липецкой области: на мзде попались как студентка, так и секретарь института права и экономики при ЕГУ имени Бунина.



Как стало известно GOROD48, оперативные сотрудники УМВД РФ по Липецкой области задержали студентку госуниверситета, которая перечислила на банковскую карту секретаря вуза 74 500 рублей, сданных ее однокурсниками за зачеты и экзамены без их даже формальной сдачи. Далее эти средства секретарь должна была разбросать по банковским карточкам преподавателей.



В отношении студентки возбуждено дело по ч.1 ст. 291 УК РФ («дача взятки»), а в отношении секретаря - по ч.2 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения»).



В настоящее время правоохранители опрашивают как студентов института права и экономики, так и тех, кому собрали мзду. По данным GOROD48, коррупционные схемы действовали минимум весь прошлый год. Под подозрением - даже сотрудники кафедры уголовного права и криминологии!



Ректор ЕГУ имени Бунина Евгения Герасимова, которая сегодня отмечает свой день рождения, отказалась прокомментировать ситуацию. Отказалась это сделать и директор института права и экономики Власта Горичева. GOROD48 попытался пообщаться и с преподавателями, которым предназначались взятки (их имена есть в редакции), но не смог этого сделать: кого-то не было в вузе, а кто-то уже уволился из университета.