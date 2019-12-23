Происшествия

55 минут назад

Дело обвиняемых во взяточничестве Ольги Крючковой и Михаила Бакланова направлено в суд

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#взятка #суд #чиновники
Дело обвиняемых во взяточничестве Ольги Крючковой и Михаила Бакланова направлено в суд

На скамье подсудимых также адвокат Владимир Писаренко

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении через посредника взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Как полагает следствие, в 2015 году Крючкова, накануне введения процедуры проведения торгов, передала в аренду доверенному лицу земельный участок в Липецке, чтобы в дальнейшем распорядиться им в собственных интересах. В 2016 году Крючкова обговорила со своим подчиненным – первым заместителем начальника управления Баклановым сумму взятки и оплату посреднических услуг.

В дальнейшем, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками. Они получили согласие предпринимателя Андрея Журова стать арендатором этого земельного участка за взятку в 10 млн рублей.

Затем соучастники оформили землю на подконтрольное Журову ООО «Легион-Л».

Крючкова получила половину взятки. Оставшиеся 5 млн рублей посредники поделили между собой.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Липецка для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование в отношении Медникова, Ларина и Журова следствием прекращено в связи с их деятельным раскаянием, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

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#взятка #суд #чиновники

Комментарии (12)

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НАДЕЖДА

7 минут назад
И это все??? Это ведь капля в море!!! Что? Сквозь пальцы смотрели на деяния этой троицы? Посмотрите внимательнее- тут дел наворочено на три пожизненных!
ответить

Аллочка

10 минут назад
Маркову уже денежку занесли? Отделаетесь условкой.
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саныч

11 минут назад
отмажутся. липецкие суды судят через кошелек.
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Липчанин

14 минут назад
Да не волнуйтесь, дадут макс. года полтора и то, условно, а через полгода отпустят, да еще и должностенку найдут непыльную! Так что "радуйся" биомасса новогодним фейерверкам и паркам, концертам тупых исполнителей и Дому2, все равно скоро все вымрете!!! )))))))) Ржу!
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?

21 минуту назад
интересно а замы чпокают саих Начальниц
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Алина

24 минуты назад
А дорога? Почему только одна взятка?
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Интересно

31 минуту назад
Куда Ольга Викторовна с 5 млн пошла? На шоппинг с Верой Серафимовна в Мюнхен?
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777

32 минуты назад
На редкость отвратительные лица.
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330303

34 минуты назад
Ну и рожа у Крючковой как Шапокляк!
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Эпизод

35 минут назад
Один эпизод ?
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