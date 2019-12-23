Дело обвиняемых во взяточничестве Ольги Крючковой и Михаила Бакланова направлено в суд

На скамье подсудимых также адвокат Владимир Писаренко

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении через посредника взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).



Как полагает следствие, в 2015 году Крючкова, накануне введения процедуры проведения торгов, передала в аренду доверенному лицу земельный участок в Липецке, чтобы в дальнейшем распорядиться им в собственных интересах. В 2016 году Крючкова обговорила со своим подчиненным – первым заместителем начальника управления Баклановым сумму взятки и оплату посреднических услуг.



В дальнейшем, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками. Они получили согласие предпринимателя Андрея Журова стать арендатором этого земельного участка за взятку в 10 млн рублей.



Затем соучастники оформили землю на подконтрольное Журову ООО «Легион-Л».



Крючкова получила половину взятки. Оставшиеся 5 млн рублей посредники поделили между собой.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Липецка для рассмотрения по существу.



Уголовное преследование в отношении Медникова, Ларина и Журова следствием прекращено в связи с их деятельным раскаянием, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.



