Жители переулка Любимый обратились к губернатору с просьбой спасти их общественное пространство

Чиновники мэрии продолжают на ступать на одни и те же грабли: тихой сапой планируют застройку Липецка, пряча планы от жителей затрагиваемых районов.

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Это история из цикла «Богатые тоже плачут»: жители переулка Любимый (район Сырского Рудника), застроенного шикарными особняками, обратились к губернатору Игорю Артамонову с жалобой на действия застройщика, уничтожившего созданные их руками элементы благоустройства.Состоятельные липчане обжили пустырь вдоль улицы Ангарской еще десять лет назад. Но одними коттеджами сыт не будешь. Поэтому за собственные средства, вскладчину, домовладельцы сначала отсыпали дорогу, которая соединила их переулок с улицей Ангарской, потом вымостили тротуарной плиткой пешеходную зону и посадили деревья. Ну и с помощью депутата областного Совета Антонины Минаевой, директора ОГУП-дендропарк «Лесо-степная опытно-селекционная станция», высадили вдоль нового тротуара сиреневую аллею.Первым их благоустройство порушил, по рассказу жильцов жителей переулка Любимый, собственник одного из домов по переулку Чистому, который засадил соснами автомобильный проезд общего пользования. А недавно на месте пустоши между улицей Ангарской и переулком Любимый ООО «Легион-Л» стало строить медицинский центр: организация получила разрешение на строительство от департамента градостроительства и архитектуры мэрии 24 сентября этого года. И строители уничтожили ту саму сиреневую аллею ныне покойного депутата Минаевой, вбили столбы в то, что осталось от проезда, разрушили часть пешеходной зоны. И это, конечно, возмутило жителей переулка Любимого.- Мы не против строительства медицинского центра. Мы против того, что областные и городские чиновники не смогли побывать на месте работ, чтобы сдвинуть хотя бы на метр границы котлована, порушившего наше благоустройство. А такая возможность у строителей была, - говорит один из жителей этого переулка.- Получилось как в поговорке о семи няньках. Участок под застройку выделяло областное управление имущественных и земельных отношений, а межевание проводили специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры. Сюда по нашим просьбам никто из чиновников не приезжал. Поэтому вначале нашу дорогу уничтожил житель переулка Чистый, потом, во второй раз, строители. Выходит, именно с попустительства чиновников и случились эти безобразия, - говорит другой житель переулка.Люди возмущены действиями чиновников и застройщика, которых не раз просили сдвинуть границу котлована всего лишь на метр в сторону. Их не услышали.- Неужели сотрудников городской администрации ничему не научила история застройки переулка Яблочкина или желание пролоббировать интересы застройщиков, пожелавших снести частную застройку в Диком и Коровино? Глава региона Игорь Артамонов недавно заявил, что без ведома жителей ни о каких градостроительных планах не может быть и речи, но выходит, что его слова не имеют силы? Кстати, никаких публичных слушаний о застройке этой территории не было. Никто нас ни о чем не спросил. А между тем межевание этого микрорайона было проведено на наши деньги! Но никто не удосужился поставить нас в известность о том, как будет располагаться медицинский центр, который тут начали строить. На стройплощадке, кстати, до сих пор нет указателя того, что тут будет и кто строит этот объект! - возмущаются жители переулка Любимого.В свою очередь GOROD48 поинтересовался в департаменте ГиА мэрии тем, почему чиновники не согласовали будущую стройку с жителями переулка, и получили ответ, что застройщик работает исключительно на отведенном под работы территории, не посягая на земельные участки, находящиеся в частной собственности. Мол, никаких интересов жителей переулка не нарушено. Формально - да. По сути же все можно было сделать иначе: провести необходимые по закону публичные слушания, на которых местная общественность, конечно же, смогла бы договориться с чиновниками и застройщиком о сохранении созданного на частные средства благоустройства. Когда же власть перестанет наступать на вовсе необязательные грабли?