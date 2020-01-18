Общество
23 минуты назад
В Липецке впервые установили легкую купель
Погрузившись в воду, нужно будет выходить на месте входа.
Полтора часа сегодня утром потратили спасатели управления ГПСС и работники подрядной организации на монтаж купели на центральном пляже в Липецке. Место оборудования точки захода в воду из-за тонкого льда в этот раз перенесли от здания бывшего клуба «Фрегат». Так будет безопаснее.
— Кроме того, из-за тонкого впервые в Липецке мы установили деревянную легкую купель. Одновременно в ней можно находиться только один человек. Окунувшись в воду, он должен будет выйти на месте погружения, то есть купель непроходная, - рассказали GOROD48 спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы по Липецкой области. - В монтаже купели были задействованы четверо наших сотрудников и специалисты подрядной организации, предоставившие манипулятор.
Глубина купели небольшая: с берега хорошо видно выстеленное деревянными досками дно. Обычно верующие приходят на пляж в крещенскую ночь уже к 22:00. Интенсивный поток желающих окунуться в ледяную воду стихает к 2-3 часам ночи. Позже, до рассвета, уже приходят небольшие компании и одиночки. Спасатели будут дежурить на пляже до последнего купальщика.
Напомним, для участников крещенских купаний мэрия запустит специальный автобусный маршрут. Для доставки участников обряда выделен автобус «ПАЗ», который будут курсировать от остановки «Площадь Победы» (ТЦ «Меркурий») до Нижнего парка. Маршрут будет указан на табличке автобуса. Всего будет выполнено четыре рейса отправлением в 23.00 и 00.00; от остановочного пункта «Площадь Петра Великого» - в 23.30 и 00.30.
— Кроме того, из-за тонкого впервые в Липецке мы установили деревянную легкую купель. Одновременно в ней можно находиться только один человек. Окунувшись в воду, он должен будет выйти на месте погружения, то есть купель непроходная, - рассказали GOROD48 спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы по Липецкой области. - В монтаже купели были задействованы четверо наших сотрудников и специалисты подрядной организации, предоставившие манипулятор.
Глубина купели небольшая: с берега хорошо видно выстеленное деревянными досками дно. Обычно верующие приходят на пляж в крещенскую ночь уже к 22:00. Интенсивный поток желающих окунуться в ледяную воду стихает к 2-3 часам ночи. Позже, до рассвета, уже приходят небольшие компании и одиночки. Спасатели будут дежурить на пляже до последнего купальщика.
Напомним, для участников крещенских купаний мэрия запустит специальный автобусный маршрут. Для доставки участников обряда выделен автобус «ПАЗ», который будут курсировать от остановки «Площадь Победы» (ТЦ «Меркурий») до Нижнего парка. Маршрут будет указан на табличке автобуса. Всего будет выполнено четыре рейса отправлением в 23.00 и 00.00; от остановочного пункта «Площадь Петра Великого» - в 23.30 и 00.30.