Общество

сегодня, 15:53

Для участников крещенских купаний мэрия запустит специальный автобусный маршрут

10 607
#крещение
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Для участников крещенских купаний мэрия запустит специальный автобусный маршрут
В мэрии Липецка обсудили последние приготовления к крещенским купаниям. Предполагается, что в них примут участие свыше двух тысяч человек.

Чтобы обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий, в Липецкой области с 18 по 20 января вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Купания пройдут на Центральном городском пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ. Там при необходимости расчистят подъездные дороги и парковки, подходы к купелям укроют сеном, установят световые башни и звуковое оборудование. Территория вокруг купелей будет огорожена. Здесь  устроят палатки с обогревом и скамейками, организуют традиционный горячий чай. За порядком и безопасностью будут следить дежурные наряды полиции, МЧС, скорой помощи. Им помогут волонтеры.

Из-за аномально теплой погоды толщина льда в районе городского пляжа не превышает 5 сантиметров. Поэтому здесь планируют установить специально изготовленную легкую купель.

Для доставки участников обряда выделен автобус «ПАЗ», который будут курсировать от остановки «Площадь Победы»  (ТЦ «Меркурий») до Нижнего парка. Маршрут будет указан на табличке автобуса. Всего будет выполнено четыре рейса отправлением в 23.00 и 00.00; от остановочного пункта «Площадь Петра Великого» - в 23.30 и 00.30.

Кроме того, для поездки в район Нижнего парка и обратно можно будет воспользоваться муниципальными маршрутами №№ 27, 28, 30, 33, 322, работающими ориентировочно до 01.00.

- В этом году недостаточно прочный лед вносит коррективы в обустройство традиционных купелей. Мы делаем все возможное, чтобы один из самых главных православных обрядов состоялся, и призываем липчан с пониманием отнестись к возможному усилению мер безопасности, которые вызваны необычными погодными условиями. Очень важно, чтобы в  зонах массовых крещенских  купаний все участники соблюдали особую осторожность, - подчеркнул вице-мэр Евгений Павлов.

В преддверии праздника в городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан, желающих окунуться в крещенскую купель, делать это только в специально оборудованных местах, где есть дежурные медицинские работники и спасатели, готовые прийти на помощь в случае непредвиденной ситуации.

10 607
#крещение
1

Комментарии (10)

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Просто Виктор

6 минут назад
Надеюсь, рейс в Плюху в один конец?
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дураков в России

25 минут назад
на 100 лет припасено
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Наталья

27 минут назад
Когда же прекратятся все эти глупости?
ответить

моё слово

32 минуты назад
молодцы ! Здесь РУССКИЙ ДУХ.тут Русью пахнет....
ответить

ЗОЖ

38 минут назад
сонный пожарник, чудило сгоревшее, это не мракобесие, это здоровый образ жизни. Не понятно только почему так поздно купания происходят
ответить

Управдом

47 минут назад
Наши люди в булочную на такси не ездят!
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батюшка Евлампий

сегодня, 16:14
Ныряй, хоть не ныряй... Грехи всё равно не смоишь. Бесполезно!
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Не сонный пожарнЫЙ

сегодня, 16:11
сонный пожарник, а ты когда погорел? Спать надо меньше.
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Гость

сегодня, 16:10
Работу спецслужб на подобных мероприятиях РПЦ оплачивает? За чей счет организация и контроль? И последний вопрос - с какого перепугу, ведь на дворе 21 век.
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сонный пожарник

сегодня, 16:07
мракобесие процветает
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