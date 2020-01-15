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46 минут назад
Липецкая вечЁрка: экстрадиция беглого депутата, реакция на послание и 105-ый день рождения
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 15 января.
Сегодня липчане чаще все интересовались подробностями новости «Михаилу Захарову неизвестно о том, что его должны доставить в СИЗО Липецка в конце января». В среду СМИ сообщили о том, что следствие установило местонахождение беглого депутата и главы скандально известной строительной фирмы. Но до экстрадиции и ареста объявленного в международный розыск липчанина еще далеко, это не настолько простой процесс.
Тем временем в международный розыск объявили учредителей кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест». Их обвиняют в мошенничестве. Пока ищут бизнесменов, их компанию признали банкротом. В кредитной организации на полгода ввели наблюдение. За это время арбитражному управляющему придется разыскать активы компании, оспорить сомнительные сделки и выставить на торги имущество банкрота. Вырученной суммой намерены покрыть долги перед вкладчиками. По последним данным, обманутыми вкладчиками кооператива стали более 2 000 жителей как Липецкой области, так и других регионов России. Пока следствие не может назвать окончательную сумму ущерба, причиненного гражданам, но уже понятно, что счет идет о десятках миллионов рублей.
Сегодня Октябрьский районный суд принял решение о заключении подозреваемого в убийстве под стражу. Преступление было совершено на улице Студенческий городок вечером 8 января. По данным следствия 18-летний студент колледжа Роман Чурсин шел по улице в компании девушек, у дома №12а они встретили 33-летнего Евгения Барабашина и его 32-летнего брата. Выпившие родственники сделали Роману замечание из-за его шапки. Студент колледжа избил сначала младшего брата, а затем ударил старшего ножом в грудь. Слова братьев, заставившие его взяться за нож Роман, не помнит, но утверждает, что они были достаточно оскорбительными. Студент признался в убийстве.
Сегодня президент России выступил с очередным посланием Федеральному Собранию. А что думают о том, что услышали, лидеры липецких отделений политических партий? Читайте в материале «Я думала, что президент отменит пенсионную реформу - толку от нее никакой».
С раннего утра дверь квартиры в доме на улице Студенческий городок, где живет Татьяна Никитична Коблякова, не закрывается. Сегодня Татьяна Коблякова празднует уже 105-й день рождения. Секрета долголетия, как такового, у именинницы нет. Сама она уверена, что сохранить ясность ума и дожить до 105-ти лет ей помогло то, что она всегда работала. А вот дочери юбилярши считают, что залог долголетия матери — ее незлобливость и доброе отношение к людям, стремление жить по правде, честно.
Тем временем в международный розыск объявили учредителей кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест». Их обвиняют в мошенничестве. Пока ищут бизнесменов, их компанию признали банкротом. В кредитной организации на полгода ввели наблюдение. За это время арбитражному управляющему придется разыскать активы компании, оспорить сомнительные сделки и выставить на торги имущество банкрота. Вырученной суммой намерены покрыть долги перед вкладчиками. По последним данным, обманутыми вкладчиками кооператива стали более 2 000 жителей как Липецкой области, так и других регионов России. Пока следствие не может назвать окончательную сумму ущерба, причиненного гражданам, но уже понятно, что счет идет о десятках миллионов рублей.
Сегодня Октябрьский районный суд принял решение о заключении подозреваемого в убийстве под стражу. Преступление было совершено на улице Студенческий городок вечером 8 января. По данным следствия 18-летний студент колледжа Роман Чурсин шел по улице в компании девушек, у дома №12а они встретили 33-летнего Евгения Барабашина и его 32-летнего брата. Выпившие родственники сделали Роману замечание из-за его шапки. Студент колледжа избил сначала младшего брата, а затем ударил старшего ножом в грудь. Слова братьев, заставившие его взяться за нож Роман, не помнит, но утверждает, что они были достаточно оскорбительными. Студент признался в убийстве.
Сегодня президент России выступил с очередным посланием Федеральному Собранию. А что думают о том, что услышали, лидеры липецких отделений политических партий? Читайте в материале «Я думала, что президент отменит пенсионную реформу - толку от нее никакой».
С раннего утра дверь квартиры в доме на улице Студенческий городок, где живет Татьяна Никитична Коблякова, не закрывается. Сегодня Татьяна Коблякова празднует уже 105-й день рождения. Секрета долголетия, как такового, у именинницы нет. Сама она уверена, что сохранить ясность ума и дожить до 105-ти лет ей помогло то, что она всегда работала. А вот дочери юбилярши считают, что залог долголетия матери — ее незлобливость и доброе отношение к людям, стремление жить по правде, честно.
Обычный Липецкий Велосипедист