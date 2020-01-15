Исчезнувший с деньгами липчан кооператив признан банкротом

От махинаций компании пострадали свыше 2 000 вкладчиков.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом скандально известный финансовый кооператив «Капитал Инвест». В кредитной организации на полгода ввели наблюдение. За это время арбитражному управляющему придется разыскать активы компании, оспорить сомнительные сделки и выставить на торги имущество банкрота. Вырученной суммой намерены покрыть долги перед вкладчиками.



Банкротство кредитного кооператива в середине февраля 2019 года инициировал Центральный Банк Российской Федерации. В своем заявлении представители ЦБ утверждают, что у «Капитал Инвест» есть обязательства на сумму более 100 000 рублей, и эти требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения. Кроме того, по мнению контрольного органа, доказательством наличия не исполненных в срок обязательств, является многочисленные обращения в суд общей юрисдикции кредиторов-пайщиков КПК «Капитал Инвест» по возврату сумм сбережений по договорам передачи личных накоплений. Прошлой зимой в Центральный Банк Российской Федерации поступили четыре обращения граждан, которые передали в «Капитал Инвест» более 2,4 млн рублей и не могут забрать свои сбережения. Сейчас в дело о банкротстве «Капитал Инвеста» вступили уже 245 граждан и юридических лиц, которым задолжала кредитная организация. Сумма требований превышает 95 млн рублей.



Пока арбитражный управляющий ищет имущество банкрота, полицейские разыскивают учредителей кредитно-потребительского кооператива. Уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере возбудило региональное управление по борьбе с экономическими преступлениями. Учредители «Капитал Инвеста» уже объявлены в международный розыск, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. По последним данным жертвами мошенничества, то есть обманутыми вкладчиками кооператива, стали более 2 000 жителей России — как Липецкой области, так и других регионов. Пока следствие не может назвать финальную сумму ущерба, причиненного гражданам, но уже понятно, что счет идет на десятки миллионов рублей.



Кредитно-потребительский кооператив «Капитал Инвест» был зарегистрирован в Липецкой области в 2014 году. Проблемы с выплатами пайщикам начались в Липецке в конце декабря 2018 года . Офис компании, куда липчане несли под обещанные большие проценты свои зарплаты и пенсии, неожиданно закрылся. В правоохранительных органах ждут заявлений от обманутых пайщиков. Обратиться можно на ул. Титова, д. 3, контактный телефон: 369-098 или УЭБиПК УМВД России по Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 7 контактный телефон: 77-34-93.