Здоровье

9 минут назад

Закрытие станции переливания крови в Ельце - слухи

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#донорство
Закрытие станции переливания крови в Ельце - слухи

Но в регионе собрались разработать концепцию дальнейшего развития службы крови.

На сайте change.org появилась петиция Почетного донора России, жителя Ельца Сергея Стрелковского, требующего не закрывать в его городе станцию переливания крови. Выглядит она так:

«Доброго всем времени суток.В г.Елец, Липецкая обл, с насилением в 120т.чел. закрывают станцию переливания крови!!!Отмечу то, что в крупных населенных пунктах рядом с г.Елец данные пункты закрыты уже давно!!!А как же -Только человек может сдать кровь?!!!Кто то скажет не рентабельно-НЕ ВЕРЮ!!!Я являюсь почетным донором и много разговаривал на эту тему!!!Раньше стояло самое современное оборудование, была своя лаборатория (к слову сказать лучше чем в г.Липецк!) которую попилили и вывезли?!!Зачем, для чего, почему, кто проводит такую антинародную политику?!!!В нашем городе закрываются последние предприятия, люди вынуждены уезжать в другие города!!!За последнее время ничего не построено, только разрушается, закрывается!!!Сколько можно?!!!ПОМОГИТЕ ОТСТОЯТЬ СТАНЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ!!!ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ!!!!».

Петиция враз разлетелась по липецким ТГ-каналам и соцсетям. Но, как пояснили GOROD48 в областном управлении здравоохранения, никто не собирается закрывать елецкий филиал ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови».

- В настоящее время вопрос о закрытии филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» в Ельце не рассматривается. 22 ноября в к нам приедет начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер. Во время визита она даст оценку состоянию службы крови в регионе. Тогда же состоится заседание круглого стола на тему: «Перспективы развития службы крови в Липецкой области». В соответствии с принятым решением будет разработана концепция дальнейшего развития службы крови в нашей области, - сообщили в облздраве.

фото: rx-network.com

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#донорство

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