Общество

52 минуты назад

В Желтых Песках построят два детсада и школу

8 468
#строительство #публичные слушания
В Желтых Песках построят два детсада и школу

Чиновники намерены размежевать земли на городской окраине.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 21 января проведет заседание публичных слушаний по проекту внесения изменений в план планировки и межевания коттеджного поселка «Радужный» у Желтых Песков. Напомним, что в «Радужном» выделяют участки многодетным семьям.

Главная задача публичных слушаний — размежевать почти 200 гектаров земли под частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, дороги и коммунальные коммуникации. Планируется, что в «Радужном» будет 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажные многоквартирные дома на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.

Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».

Публичные слушания начнутся 21 января в 16:00 (пл. Театральная, 1, каб. 418). Принять участие в слушаниях могут все желающие совершеннолетние жители города. Предложения и замечания по проекту принимают до 27 января.

Напомним, что активные работы по обеспечению «Радужного» коммунальной инфраструктурой начались летом 2019 года. Городские и региональные власти ставят себе в заслугу запуск механизма поддержки многодетных семей при строительстве домов в поселке.
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#строительство #публичные слушания

Комментарии (8)

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Правда

3 минуты назад
Сначала крематорий надо построить.Скоро хоронить негде будет.
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Если Наида

4 минуты назад
Будет знакома со мной-вообще за один день переход свершится)))
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Ну это пока они не в курсе

8 минут назад
Ответ, сколько собирается за публичные слушания бабла. Но скоро прокурят и переход совершится за неделю)))
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Ответ

10 минут назад
А разве у чебурашек, на несколько лет затянется переход в область ,новости почаще просматривай .
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Серый

22 минуты назад
На манеже тоже построят школу , наверно. Также и у вас , подрядчиком берите Кафанова , обещает много, но не делает.
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А разве у чебурашек

24 минуты назад
Не отобрали полномочия вести публичные слушания. Или Наида сама не справляется. Могу помочь. Просветиться Ее что к чему. И скол ко чего стоит)))
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Папа Карло

28 минут назад
Ну, тогда и детей надо побольше на строгать, чтобы заполнить ими детсады и школу!
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Батюшка Св. Отец

43 минуты назад
Чем больше детсадов, тем шире кладбище!
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