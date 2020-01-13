Общество
52 минуты назад
В Желтых Песках построят два детсада и школу
Чиновники намерены размежевать земли на городской окраине.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 21 января проведет заседание публичных слушаний по проекту внесения изменений в план планировки и межевания коттеджного поселка «Радужный» у Желтых Песков. Напомним, что в «Радужном» выделяют участки многодетным семьям.
Главная задача публичных слушаний — размежевать почти 200 гектаров земли под частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, дороги и коммунальные коммуникации. Планируется, что в «Радужном» будет 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажные многоквартирные дома на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.
Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».
Публичные слушания начнутся 21 января в 16:00 (пл. Театральная, 1, каб. 418). Принять участие в слушаниях могут все желающие совершеннолетние жители города. Предложения и замечания по проекту принимают до 27 января.
Напомним, что активные работы по обеспечению «Радужного» коммунальной инфраструктурой начались летом 2019 года. Городские и региональные власти ставят себе в заслугу запуск механизма поддержки многодетных семей при строительстве домов в поселке.
Главная задача публичных слушаний — размежевать почти 200 гектаров земли под частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, дороги и коммунальные коммуникации. Планируется, что в «Радужном» будет 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажные многоквартирные дома на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.
Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».
Публичные слушания начнутся 21 января в 16:00 (пл. Театральная, 1, каб. 418). Принять участие в слушаниях могут все желающие совершеннолетние жители города. Предложения и замечания по проекту принимают до 27 января.
Напомним, что активные работы по обеспечению «Радужного» коммунальной инфраструктурой начались летом 2019 года. Городские и региональные власти ставят себе в заслугу запуск механизма поддержки многодетных семей при строительстве домов в поселке.
Правда
Если Наида
Ну это пока они не в курсе
Ответ
Серый
А разве у чебурашек
Папа Карло
Батюшка Св. Отец