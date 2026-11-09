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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: кому повысят зарплату в следующем году, денег меньше и это здорово!

Самое важное про наступивший понедельник и грядущее рыбное изобилие.

Сухо

Днём в Липецке немного потеплеет – от +4 до +6 градусов, понедельник пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. А. Г. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;
– ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
– ул. Гагарина, 67/1, 73/2, 73/3, 75/2, 79/2;
– ул. Катукова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43;
– ул. Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16/1, 20/2;
– ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;
– ул. М. И. Неделина, 17, 21, 23, 25, 31;
– ул. Москаленко, 1;
– ул. С. Л. Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19;
– ул. Хорошавина А. И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

– ул. XX Партсъезда;
– ул. Дарвина;
– ул. им. Димитрова;
– ул. К. Маркса;
– ул. Красная;
– ул. Маяковского;
– ул. Салтыкова–Щедрина, 154б;
– ул. Студеновская;
– ул. Энергетическая;
– ул. Циолковского, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39;
– ул. Чапаева.

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Пробки

Начинать неделю с томительного ожидания в пробке никому не хотелось бы, поэтому перед выездом лучше заглянуть в приложение.


Бензин

Дорогие липчане! Напишите в комментариях, как вы оцениваете ситуацию с бензином прямо сейчас? Трудно ли найти топливо и длинные ли очереди?

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И помогают ли электронные приложения? Такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая не передаёт данных по Липецку, но обещает показать наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

По открытым источникам работает электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Мастеровой понедельник

В 17:00 в детском центре «Жар-птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся мастер-класс по лепке из глины «Романовский жаворонок» (6+).

Народный мастер России Ольга Волокитина раскроет секреты, благодаря которым ученики создадут традиционную свистульку в виде птицы-жаворонка.

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Романовская игрушка – вид народного творчества, зародившееся ещё в XVI веке в селе Романово (ныне Ленино). Произведения хранятся в Русском музее и в качестве экзотики – в итальянском Museo Dei Cuchi di Cesuna (Венеция).

Путь на сцену

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) пройдёт очередное занятие по театральным читкам (16+).

Тренировка памяти, воображения и постепенное осознание того, что можешь больше. Плюс, понимание партнёра, умение взаимодействовать в искусстве, новые встречи и знакомства. Именно с читок начинается постановка любой пьесы, именно с этого умения – путь в артисты.

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Фото vk.ru/vprachechnuyu

Новый набор творческих людей будет проводить занятия весь месяц, чтобы 26 ноября уже профессионально прочитать произведение по ролям перед зрителями.

Ух, порыбачим!...

1,3 миллиона мальков сазана в ноябре выпустят в реку Воронеж, пообещали в правительстве Липецкой области.

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Фото липецкаяобласть.рф/news

Мальков сначала выращивают в специальном питомнике, а затем выпускают на волю. Если приживутся, то будет у нас рыбы, как рядом с Астраханью? Ведь не зря говорят: если у человека нет денег, дай ему удочку… или как-там…

Фальшивых денег стало меньше

Всего 22 фальшивые банкноты обнаружили в Липецкой области за первые 9 месяцев 2026 года – это в полтора раза меньше, чем в прошлом году.

Самой распространённой для подделки остаётся тысячерублёвка, её подделали 11 раз. Пятитысячных купюр с признаками фальсификата нашли 8 штук (год назад – 21), а ещё – 2 двухтысячные и 1 сторублёвую.

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Гордимся снижением? Конечно! И успехами в экономике тоже гордимся. Но если отечественные деньги уже перестают и подделывать, то…

«Зарплата, ну подрасти…»

56% работающих липчан ждут повышения зарплаты в 2027 году, подсчитали социологи SuperJob.

27% оценивают ситуацию в экономике трезво и ничего не ждут, при этом только 1% – по причине того, что зарплату им подняли недавно.

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Больше всего ожидающий увеличения жалования среди тех, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей — 62%.

Дорогие липчане! Встречаем новую рабочую неделю, которая принесёт немало новостей. Уследить за всем вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Кузя Прутиков
28 минут назад
Для того чтобы в реке водилась рыба, вода в реке должна чистой, а если реку превратили в сточную канаву, то рыба там не выживет, сколько ее туда ни выпускай . . .
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Уборщица
51 минуту назад
Какого повышения зарплат ждать .когда начальство говорит, что и эту сумму выплатить сложно.Денег нет. Сокращения ждать надо.Но мне все равно, тряпкой за мрот везде махать можно
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