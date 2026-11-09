Сегодня в Липецке: кому повысят зарплату в следующем году, денег меньше и это здорово!

Самое важное про наступивший понедельник и грядущее рыбное изобилие.

Днём в Липецке немного потеплеет – от +4 до +6 градусов, понедельник пройдёт без существенных осадков.









– ул. Хорошавина А. И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а.









– ул. Чапаева.









Дорогие липчане! Напишите в комментариях, как вы оцениваете ситуацию с бензином прямо сейчас? Трудно ли найти топливо и длинные ли очереди?













По открытым источникам работает электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot

Народный мастер России Ольга Волокитина раскроет секреты, благодаря которым ученики создадут традиционную свистульку в виде птицы-жаворонка.

















Самой распространённой для подделки остаётся тысячерублёвка, её подделали 11 раз. Пятитысячных купюр с признаками фальсификата нашли 8 штук (год назад – 21), а ещё – 2 двухтысячные и 1 сторублёвую.













Гордимся снижением? Конечно! И успехами в экономике тоже гордимся. Но если отечественные деньги уже перестают и подделывать, то…

27% оценивают ситуацию в экономике трезво и ничего не ждут, при этом только 1% – по причине того, что зарплату им подняли недавно.







