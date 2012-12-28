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Погода в Липецке
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44 минуты назад
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В Липецкой области сухо и до +7
Температура воздуха останется выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 2–3 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от 0 до +2 градусов, днём — от +4 до +6.
День 10 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.
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