В Липецкой области сухо и до +7

Температура воздуха останется выше нормы.

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 12 ноября регион попадёт под влияние атмосферного фронта атлантического циклона, который принесёт небольшие дожди с мокрым снегом.Среднесуточные температуры воздуха составят 2–3 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от 0 до +2 градусов, днём — от +4 до +6.День 10 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.