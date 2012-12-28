18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года

Возбуждено уголовное дело о дропперстве.

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18-летняя липчанка стала фигуранткой уголовного дела по части третьей статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Со слов девушки, банковскую карту она продала своему бывшему одногруппнику.«По данным следствия, в августе прошлого года девушка продала доступ к электронному средству платежа для осуществления неправомерных операций третьему лицу. За участие в криминальной схеме она получила денежное вознаграждение», — сообщает областное управление МВД.Санкции вменяемой ей статьи – до трех лет лишения свободы.