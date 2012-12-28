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сегодня, 14:44

Жителей Липецкой области обманывали продавцы машины, ноутбука и криптовалюты

А у 21-летней девушки выманили 649 000 рублей под предлогом устройства на работу.

За минувшие выходные жители Липецкой области отправили мошенникам больше миллиона рублей. Растёт число мошенничеств, связанных с дистанционными покупками.

Как сообщает УМВД России по Липецкой области, 44-летняя жительница Измалковского округа хотела купить через сайт объявлений автомобиль «Ниссан Максима» и перевела продавцу 97 000 рублей за машину и запчасти: автоматическую коробку передач и два комплекта резины. 21-летний липчанин лишился 34 500 рублей при покупке ноутбука на сайте объявлений — деньги продавцу он отправил по номеру телефона. Ещё один 21-летний липчанин перевёл 15 000 рублей за криптовалюту.

47-летнего липчанина убедили его перевести 145 000 рублей на неустановленный счёт под предлогом сохранения накоплений.

21-летней липчанке в мессенджере предложили работу. В результате мошенники выманили у девушки 649 000 рублей, которые она перевела с кредитных карт на неустановленные счета.

31-летний мужчина лишился 14 000 рублей, поверив в необходимость оплаты услуг автосервиса.

А 18-летний юноша потерял 40 000 рублей, купив в «Telegram» билеты на стендап-выступление.

31-летняя жительница Задонского округа перевела 20 000 рублей по просьбе «подруги» в мессенджере. Но деньги просили мошенники.
мошенничество
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