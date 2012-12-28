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Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты продолжаются, 1,7 млрд с Олега Донских и какие школы отремонтируют в следующем году
Общество
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27 минут назад
Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты продолжаются, 1,7 млрд с Олега Донских и какие школы отремонтируют в следующем году
Сегодня, 9 ноября, стало известно о ремонте части улицы Московской, суд решил, что экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских должен выплатить 1,7 миллиарда рублей имущественного ущерба, и объявлены торги на ремонт школы №28.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году отремонтируют дороги на Заводской площади и проезде от нее до улицы Ковалева, на улице Урицкого, от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, на улицах Кирпичной (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевской, Верхней, Индустриальной (от дома № 47 и дальше), Суворова и Парковой на Новолипецке, Краснозаводской (район ЛТЗ), участке Елецкого шоссе (от дома № 15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова). Работы по этому контракту выполнит компания «Инфинити Групп» за 279,1 млн рублей при начальной цене лота в 328,3 миллиона.
Советский районный суд взыскал с бывшего чиновника Минсельхоза России Олега Донских в пользу АО «Росагролизинг» 1 миллиард 687 миллионов 777 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба. Решение ещё не вступило в законную силу.
Напомним, Олега Донских задержали в 2024 году в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска. В конце прошлого года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг».
Тогда суд взыскал с Донских солидарно с его сообщниками Игорем Коняхиным и Сергеем Бурдовским в пользу липецкого филиала «Россельхозбанка» 760 миллионов 289 тысяч рублей. При этом за «Росагролизингом» суд только признал право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба. Компания этим воспользовалась и выиграла процесс.
Ранее было арестовано имущество Донских: земельный участок площадью 1396 квадратных метров в подмосковном посёлке «Горки-2», земельный участок площадью 855 квадратных метров, дом и гаражи в тех же «Горках-2», гараж в Липецке на улице Кузнечной, участок площадью 2115 квадратных метров и дом в селе Ленино Липецкого округа.
«Успел шикарно пожить», — позавидовала Осень.
«Живут же люди — полной грудью! То есть жил. Жил как красиво, ни в чем себе не отказывал», — добавил ГОСТЬ53.
«Ну, небось не последние 1,7 млрд?», — предположили Местные.
И еще новость про деньги. Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей в месяц.
Область заняла 53 место в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, подготовленном РИА Новости.
Диапазон типовых зарплат в Липецкой области составляет от 41 до 88 тысяч рублей. Более 200 тысяч рублей получают лишь 2,3% жителей региона.
Липчане стали немного меньше жаловаться на банки. За девять месяцев этого года в Банк России от жителей Липецкой области поступило 1092 жалобы — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом липчане стали реже сообщать о мошенничестве, но чаще — о трудностях с погашением задолженности.
Управление строительства Липецка объявило торги на ремонт школы № 28 на площади Ксении Константиновой. Ее главный корпус построен еще в 1935 году.
Начальная цена контракта — 140 миллионов рублей. За эти деньги будущему подрядчику к 1 августа следующего года нужно заменить крышу, инженерные сети, полы, выровнять стены.
Школа №28 не единственная, которую отремонтируют в следующем году. В списке также второй корпус 49-й школы, школы № 19 и 25. В 2027-м должны закончиться ремонты школ № 7, 42, 62 и 70.
Также в следующем году мэрия отремонтирует четыре детских сада.
Судя по комментариям к этой новости, в Липецке еще множество школ требуют обновления.
«Думаю, что 35 школу в Сселках надо срочно откапиталить, иначе рухнет», — считает комментатор.
«Доведите до ума территории у «отремонтированных» школ. Например, 6 — тьма во мраке, школу сдали, территория как после бомбежки, в некоторых местах асфальт превратился в газон — трава и мох. Позорище, к школе не подойти в сырую погоду, сделали только с одной стороны, а три стороны школы — ку-ку», — рассказал 1.
«Почему не ремонтируют 52 школу? Она скоро развалится, там все еще советское, родители делают ремонт своими средствами, даже окна принуждают за свой счет менять. Обратите на школу внимание!», — попросил Гость.
В Липецке стоит теплая для ноября погода. Завтра, по прогнозам синоптиков, от +4 до +6 градусов. По народным приметам, если к 10 ноября с деревьев не опали листья, зима придет не скоро, осень будет затяжной.
Следите за своим здоровьем. На минувшей неделе в Липецкой области 3 231 человек заболел ОРВИ.
И обратите внимание: назначенный на 21 ноября гастрономический фестиваль «Доброе сало» отменён.
«Решение принято организационным комитетом после тщательного анализа текущей ситуации и с учётом всех факторов, влияющих на проведение массовых мероприятий», — сообщили организаторы фестиваля.
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