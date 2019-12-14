«Что вам опостылело больше всего, против того и объединяйтесь!»

В Липецке прошел форум «Липецкая область. Выборы-2020».

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Сегодня в конференц-холле гостиницы «Липецк» состоялся форум «Липецкая область. Выборы-2020». Его организатор, внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников, собрал тут нескольких свежих муниципальных депутатов из Москвы и Санкт-Петербурга, пришедших во власть в этом году.- В Москве в 2017 году проходили муниципальные выборы, на которых впервые решили объединиться все независимые депутаты. Тогда Дмитрий Гудков и его товарища создали коалицию «Объединенные демократы» для поддержки желающих стать муниципальными депутатами. Команда Гудкова помогала кандидатам заполнять документы, вести кампанию, предоставляла помещения и агитационные материалы. Тогда по итогам выборов «Объединенным демократам» удалось провести в муниципальные собрания 266 человек. В этом году в Питере решили масштабировать этот опыт. В итоге в местные органы власти избралось около ста объединившихся демократов. В следующем году в Липецкой области пройдет много местных выборов. Нас ждут и выборы нового состава Липецкого горсовета. Поэтому мы решили провести такое пристрелочное мероприятие, чтобы понять, поможет ли нам московский и питерский опыт, - рассказал об идее форума GOROD48 Олег Хомутинников.В небольшом зале людей собралось немного. Первый липецкий губернатор Геннадий Купцов и депутат еще областного Совета народных депутатов Виктор Крысанов были самыми возрастными участниками встречи. Демократов среднего возраста представляли руководитель неформальной общественной организации «Комитет «Свобода», непримиримый борец с режимом Александр Григорьев, и депутат горсовета от Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Трофимов. Молодежь была представлена липецким штабом Навального во главе с его координатором Ильей Даниловым. Ни одного представителя парламентских партий сюда не пришло: ни от ЛДПР, ни от КПРФ, ни от «Справедливой России». Впрочем, липецкие делегаты форума считают их все скопом конформистами, солидарно разделяющими ответственность за то, что происходит в стране. А вот уж кого и вовсе было удивительно тут встретить, так это Валентина Капцова, председателя липецкой городской избирательной комиссии!Двое из московских гостей оказались интересными людьми. Например, 32-летний Александр Соловьев, председатель правления общественной организации «Открытая Россия», координатор проекта «Открытое право», председатель московского отделения «Партии перемен» на скандальных выборах этого горда в Мосгордуму попал под репрессии, отсидев за участие в уличных протестных акциях 28 суток, и под каток черных технологий: против него выдвинули «двойника» с такой же фамилией, который после снятия с предвыборной кампании демократа Соловьева и победил на выборах. Вторым человеком, который оказался полезным липецким демократам, стал 33-летний научный сотрудник Института проблем рынка РАН Константин Янкаускас, депутат муниципального собрания района Зюзино города Москвы c 2012 года, переизбравшийся с помощью «Объединенных демократов» в 2017 году, которого также, как и Александра Соловьева, не допустили до участия в выборах в Московскую городскую думу.Оба политика дали ряд ценных советов тем, кто желает попробовать избраться на липецких выборах-2020 советов.- Вам может казаться, что Липецк - не Москва, что тут все забетонировано. Но выиграть выборы не сложно. Для этого нужно прямое общение с людьми. Надо говорить с людьми по квартирам и во дворах, говорить, почему нужно противостоять «Единой России». Надо ходить ногами и агитировать. Надо предлагать понятную избирателям повестку. Выборы - лучший способ дотянуться до наших потенциальных сторонников. Надо участвовать в выборах разных уровней, чтобы мы в итоге жили в правовом демократическом государстве, - сказал Константин Янкаускас.- Муниципальные выборе проще региональных. Но все на лайте не пройдет. Будут нас сажать или нет, никто не знает. Искренность - это то, чего никогда не было у «единороссов». Когда вы говорите от души, это чувствуется. Бывает совершенно убогое видео в соцсетях с искренним человеком, и у такого видео - десятки тысяч просмотров. Идите в соцсети! Без этого сейчас ничего не выйдет. Становитесь локальными местными «звездами». Долбите именно свой избирательный округ. Не косячте с документами. Имейте хорошего начальника штаба с холодной головой. Все в таких выборах решает «поквартирка». Не ленитесь - по пять часов в день минимум ходить надо по квартирам!Невнятным получилось выступление на форуме координатора липецкого штаба Навального Ильи Данилова. Он даже не смог выбрать предложенные каждому выступающему десять минут. Данилов сообщил, что еще ни разу не участвовал в выборах, но, возможно, пойдет на них в следующем году, тем более, что получил полезный опыт, поучаствовав в избирательных кампаниях в Москве и Новосибирске. А вот выступление «неистового Григи» было таким жестким, что во время его спича весь «демократический президиум» неодобрительно качал головами:- Я вижу только тупик. Избиратели все пассивнее и глупее. Народ деградирует. Я смотрю и вижу оловянные тупые глаза, которым ничего не надо. Убедить липчан в чем-то невозможно. На некоторых не хватит не то что пяти минут, но часа! - таким в сухом остатке было заявление Александра Григорьева, проведшего в Липецке не один десяток пикетов и перформансов против действующей власти.О пяти минутах Григорьев сказал не зря: именно столько, по новым избирательным технологиям, нужно кандидату во власть, чтобы понять, с каким избирателем он имеет дело.- Против вас будет работать выученная беспомощность. Все будут говорить, что всё бесполезно. Не тратьте времени на таких людей. Если за 5 минут вы не нашли сторонника, то прекращайте с ним разговор, ведь в России - самые короткие избирательные кампании, - сказал один из гостей форума.Очень важный вопрос участникам встречи задал первый липецкий губернатор. Геннадий Купцов спросил у фронтменов форума, что, на их взгляд, должно быть основой объединения представителей всех демократических взглядов? И чему могут научить липчан москвичи?- Объединить должна простая идея: все прошлое опостылело! Воры должны называться ворами, честные люди - честными людьми. Уже невозможно, уже тошнит от того, что есть. То, что есть, это полное дно! Рано или поздно произойдет коллапс этой системы. И на такой случай должны быть ответственные люди, если система пойдет вразнос. Я, например, не могу топить за экологию, если сам не сортирую мусор. Если я что-то говорю, но этого не делаю, то я конченый придурок! Вам в Липецке самим решать, на какой основе вам объединиться. Что вам опостылело больше всего, против того и объединяйтесь! - сказал Александр Соловьев- Объединение происходит, когда есть общее дело или общая беда. Но механическое объединение всех хороших людей не работает. Ищите то, что всем интересно. В Москве в этом году сняли с выборов в Мосгордуму сначала Навального, потом «Яблоко», Партию перемен, многих независимых кандидатов. А мы объединились и взгрели «Единую Россию»! - сказал Константин Янкаускас.По мнению москвичей, традиционные партии умирают. Им на смену приходят горизонтальные связи. И привели в пример движение «желтых жилетов» во Франции и протестные акции в Сингапуре.