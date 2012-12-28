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сегодня, 11:54
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С Олега Донских взысканы почти 1,7 миллиарда рублей в пользу АО «Росагролизинг»

Решение вынес Советский суд.

Советский районный суд взыскал с бывшего чиновника Минсельхоза России Олега Донских в пользу АО «Росагролизинг» возмещение материального ущерба в 1 миллиард 687 миллионов 777 тысяч рублей. Об этом GOROD48 сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области. Решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, Олег Донских задержан сотрудниками ФСБ весной 2024 года в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска. 26 декабря прошлого года Правобережный районный суд Липецка приговорил бывшего начальника департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олега Донских к 13 годам колонии общего режима по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг».

Донских был признан виновным в девяти эпизодах мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ), а также незаконном хранении огнестрельного оружия (по части первой 222 УК РФ). Суд пришёл к выводу, что с 2007 по 2009 год, вступив в сговор со своими сообщниками, Донских похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк», используя подконтрольные фирмы, и средства ОАО «Росагролизинг», полученные на строительство трёх спиртзаводов «Центральной водочной компании», элеватора и молочной фермы.

По приговору о мошенничестве в пользу липецкого филиала «Россельхозбанка» с Донских солидарно с его сообщниками Игорем Коняхиным и Сергеем Бурдовским решением суда взыскано 760 миллионов 289 тысяч рублей. А вот за «Росагролизингом» в декабре 2025 года Правобережный суд только признал право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба. Этот иск был принят к производству в апреле 2026 года, и в ноябре по отдельному гражданскому процессу вынесено решение о взыскании почти 1,7 миллиарда рублей.

Ранее до решения об удовлетворении требований «Россельхозбанка» и «Росагролизинга» было арестовано имущество Донских: земельный участок площадью 1396 квадратных метров в посёлке «Горки-2» в Одинцовском районе Московской области, земельный участок площадью 855 квадратных метров в тех же «Горках-2», жилой дом в «Горках-2», гаражи в «Горках-2» и в Липецке на улице Кузнечной, участок площадью 2115 квадратных метров в селе Ленино Липецкого округа, жилой дом в Ленино.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
10
47 минут назад
Условно)))
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А шо
48 минут назад
Глава региона тогдашний незнал чем его подчиннёные занимались,или все в доле были?
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