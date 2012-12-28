«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным

Оба раза мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Житель Лев-Толстовского района может отправиться в колонию и лишиться автомобиля «Land Rover Range Rover Sport» за повторную пьяную езду. Его дело по части первой статьи 264.1 УК РФ направлено в суд.По данным следствия, в сентябре этого года мужчину, который уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, остановил наряд ДПС, и он снова отказался от медосвидетельствования. Такой отказ по закону приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде.Сейчас на автомобиль водителя наложен арест. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, лишение водительских прав на срок до трёх лет и конфискация машины.