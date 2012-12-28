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«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
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20 минут назад
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Оба раза мужчина отказался от медицинского освидетельствования.
По данным следствия, в сентябре этого года мужчину, который уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, остановил наряд ДПС, и он снова отказался от медосвидетельствования. Такой отказ по закону приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде.
Сейчас на автомобиль водителя наложен арест. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, лишение водительских прав на срок до трёх лет и конфискация машины.
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