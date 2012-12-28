18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
Происшествия
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сегодня, 13:30
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В стоящей на дороге машине обнаружили труп водителя
Судя по всему, мужчина умер за рулём.
— Межмуниципальный отдел МВД РФ «Тербунский» проводит проверку. Личность водителя установлена — мужчине было 49 лет, это житель Тербунского округа, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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