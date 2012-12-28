В стоящей на дороге машине обнаружили труп водителя

Судя по всему, мужчина умер за рулём.

7 ноября на дороге в полутора километрах от деревни Даниловка Тербунского округа в автомобиле «ВАЗ-2115» был обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Судя по всему, водитель почувствовал себя плохо за рулём, остановился и умер.— Межмуниципальный отдел МВД РФ «Тербунский» проводит проверку. Личность водителя установлена — мужчине было 49 лет, это житель Тербунского округа, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.