Гастрономический фестиваль «Доброе сало» отменён в Липецкой области

Организаторы фестиваля приняли такое решение с «учётом всех факторов, влияющих на проведение массовых мероприятий».

Назначенный на 21 ноября гастрономический фестиваль «Доброе сало» отменён. Об этом говорится в сообщении оргкомитета фестиваля:«…с большим сожалением вынуждены сообщить о его отмене. Данное решение было принято организационным комитетом после тщательного анализа текущей ситуации и с учётом всех факторов, влияющих на проведение массовых мероприятий».Возможно, впрочем, что фестиваль в этом году всё-таки состоится.«Следите за нашими новостями — мы обязательно сообщим о новой дате проведения фестиваля, как только она будет определена», — добавили в оргкомитете.Фестиваль «Доброе сало» проводится в селе Доброе Липецкой области с 2008 года. В 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса по всей стране отменялись массовые мероприятия, фестиваль прошёл в формате распределённых торговых точек: выступления артистов и мастер-классы по засолке сала были представлены в виде видеороликов, а пункты продажи сала открыты в сёлах Доброе, Трубетчино, Крутое, Панино и других населённых пунктах. Но без массовых мероприятий.