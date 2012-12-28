Зубной имплант мигрировал в верхнечелюстную пазуху: врачи достали его через нос

Липчанка столкнулась с серьезным осложнением после имплантации зубов.

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В областной больнице спасли пациентку, cтолкнувшуюся с серьезным осложнением после имплантации зубов. Из-за анатомических особенностей металлический штифт оказался в верхнечелюстной пазухе женщины.Как сообщает Липецкая областная клиническая больница, это крайне опасное осложнение. Нахождение импланта в просвете пазухи вызывает воспаление и может привести к острым гнойным осложнениям и хроническому синуситу.Молодой лор-врач Анатолий Колесников провёл женщине эндоскопическую операцию по удалению импланта — через нижний носовой с минимальным воздействием на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи. Операция прошла успешно.