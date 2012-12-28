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За неделю ОРВИ заболел 3231 человек

Новых случаев гриппа не выявлено.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболел 3 231 человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость на 13% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 44%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 57,3% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирусом за неделю заболели семь человек, что на 12,5% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 7 ноября в области привито против гриппа более 370 тысяч человек (33,5% населения), в том числе более 132 тысяч детей и более 237 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 13 065 человек.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Не выявлено.
3 минуты назад
А выявляли и как? Всем тесты анализы назначили?
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Заболевший
51 минуту назад
А как считают заболевших? Например, меня никто не считал. Следовательно, статистика неверная
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