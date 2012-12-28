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Здоровье
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сегодня, 16:37
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За неделю ОРВИ заболел 3231 человек
Новых случаев гриппа не выявлено.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 57,3% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели семь человек, что на 12,5% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 7 ноября в области привито против гриппа более 370 тысяч человек (33,5% населения), в том числе более 132 тысяч детей и более 237 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 13 065 человек.
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