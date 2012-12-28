За неделю ОРВИ заболел 3231 человек

Новых случаев гриппа не выявлено.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболел 3 231 человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость на 13% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 44%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 57,3% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели семь человек, что на 12,5% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 7 ноября в области привито против гриппа более 370 тысяч человек (33,5% населения), в том числе более 132 тысяч детей и более 237 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 13 065 человек.