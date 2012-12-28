На сковороде загорелось масло: липчанка получила ожоги 14% тела

У женщины обожжены лицо, шея, руки и ноги.

57-летняя липчанка серьёзно пострадала при бытовом пожаре на кухне. Она госпитализирована с ожогами 14% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина жарила рыбу и на сковороде вспыхнуло масло — липчанку обдало пламенем.Пациентке диагностировали ожоги I, II и III степени лица, шеи, руки и ноги.Когда масло нагревается, оно сначала кипит, потом дымится, а дальше возможно возгорание. Врачи напоминают о необходимости соблюдать осторожность в быту.