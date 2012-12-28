18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
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Здоровье
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26 минут назад
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На сковороде загорелось масло: липчанка получила ожоги 14% тела
У женщины обожжены лицо, шея, руки и ноги.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина жарила рыбу и на сковороде вспыхнуло масло — липчанку обдало пламенем.
Пациентке диагностировали ожоги I, II и III степени лица, шеи, руки и ноги.
Когда масло нагревается, оно сначала кипит, потом дымится, а дальше возможно возгорание. Врачи напоминают о необходимости соблюдать осторожность в быту.
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