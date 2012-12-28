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С конца октября в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных

Бешенство выявили у собаки и двух кошек.

C 27 октября в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных. Как рассказали GOROD48 в управлении ветеринарии Липецкой области, за последние две недели в селе Донская Негачёвка Хлевенского округа от бешенства умерла кошка, в Становлянском округе — собака, в Добринском — кошка.

Всего с начала года в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных. Ранее в Воловском округе бешенство выявили у собаки и в Елецком округе — у бездомной кошки. Во всех новых очагах установлены карантины по бешенству.

В 2025 году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных — у четырёх кошек и одной собаки, тогда как в 2024 году — 20 случаев.

Липчанам напоминают: возбудитель бешенства выделяется из организма больного животного со слюной. Причём внешне животное может выглядеть здоровым.

Источником заражения для людей являются и дикие, и домашние животные, чаще всего это собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных — волки, лисицы, барсуки, шакалы. Заражение человека происходит через укусы, повреждения (царапины, раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, при снятии шкуры, разделке туши. От человека к человеку вирус не передается.

Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии – своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
бешенство
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Комментарии (4)

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Эколог Рыбинштейн
2 минуты назад
А почему собачатники выводят своих животных какать и писать на улицу? Пущай в квартире какають и писають...
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Вирусолог
24 минуты назад
Избегайте контактов с чужими домашними, бродячими и дикими животными. И детей научите. Ёжики и белочки тоже переносчики. А от уличных кошек и собак чего только не подцепишь, помимо бешенства.
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Минусатор КАРМЫ
41 минуту назад
Забрёл бешенный кот или пёс куда звонить ???
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Диванный эксперт
55 минут назад
А почему у нас собак регистрируют, а бешеных людей - нет?
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