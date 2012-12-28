18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Общество
277
сегодня, 16:29
4
С конца октября в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных
Бешенство выявили у собаки и двух кошек.
Всего с начала года в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных. Ранее в Воловском округе бешенство выявили у собаки и в Елецком округе — у бездомной кошки. Во всех новых очагах установлены карантины по бешенству.
В 2025 году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных — у четырёх кошек и одной собаки, тогда как в 2024 году — 20 случаев.
Липчанам напоминают: возбудитель бешенства выделяется из организма больного животного со слюной. Причём внешне животное может выглядеть здоровым.
Источником заражения для людей являются и дикие, и домашние животные, чаще всего это собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных — волки, лисицы, барсуки, шакалы. Заражение человека происходит через укусы, повреждения (царапины, раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, при снятии шкуры, разделке туши. От человека к человеку вирус не передается.
Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии – своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
0
1
2
1
1
Комментарии (4)